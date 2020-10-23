В России продают 100-летний Ford за 17 млн рублей 

В Самаре горожанин выставил на торги автомобиль Ford Model T, который вышел с конвейера в 1922 году. За такой раритетный транспорт владелец хочет получить 17 миллионов рублей. За всю свою почти 100-летнюю историю автомобиль известной американской компании сменил трех владельцев, но пробег Ford Model T 1922 составляет всего лишь семь десятков тысяч километров. Машина наверняка привлечет к себе внимание очень многих автолюбителей благодаря хорошему состоянию, которое очень близко к заводскому.

Транспорт, также именуемый как «Жестянка Лиззи», оказался первым на планете, купленным миллионами человек, в общей сложности фирма выпустила больше 15 миллионов единиц. Моторная гамма представляет собой агрегат емкостью 2,9 литра мощностью 20 лошадиных сил, вместе с ним взаимодействует трехступенчатая механика. Такой двигатель помогал набирать скорость в 72 км/ч.

Известно, что для востребованной в России модификации Ford Transit специалисты сконструировали защитные экраны. Это должно помочь придерживаться социального дистанцирования, но эксперты уверены, что в первую очередь, данная инновация приведет только лишь к психологическому дискомфорту в поездке. При этом имеются и некоторые плюсы новинки.

Например, она обладает отличной светостойкостью и работает даже при температуре +50 градусов. Сотрудники спасательных служб оценят новую версию внедорожника Bronco от американской компании. Эта машина оснащается уравновешенной полноприводной системой, присутствует отличная устойчивость модели с ее высоким дорожным просветом. Возможно, что вскоре Ford презентует и концептуальную версию автомобиля.