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В России продают 100-летний Ford за 17 млн рублей 

Car.ru 6 часов назад
В России продают 100-летний Ford за 17 млн рублей
Фото: car.ru
В Самаре горожанин выставил на торги автомобиль Ford Model T, который вышел с конвейера в 1922 году. За такой раритетный транспорт владелец хочет получить 17 миллионов рублей. За всю свою почти 100-летнюю историю автомобиль известной американской компании сменил трех владельцев, но пробег Ford Model T 1922 составляет всего лишь семь десятков тысяч километров. Машина наверняка привлечет к себе внимание очень многих автолюбителей благодаря хорошему состоянию, которое очень близко к заводскому.
Транспорт, также именуемый как «Жестянка Лиззи», оказался первым на планете, купленным миллионами человек, в общей сложности фирма выпустила больше 15 миллионов единиц. Моторная гамма представляет собой агрегат емкостью 2,9 литра мощностью 20 лошадиных сил, вместе с ним взаимодействует трехступенчатая механика. Такой двигатель помогал набирать скорость в 72 км/ч.
Известно, что для востребованной в России модификации Ford Transit специалисты сконструировали защитные экраны. Это должно помочь придерживаться социального дистанцирования, но эксперты уверены, что в первую очередь, данная инновация приведет только лишь к психологическому дискомфорту в поездке. При этом имеются и некоторые плюсы новинки.
Например, она обладает отличной светостойкостью и работает даже при температуре +50 градусов. Сотрудники спасательных служб оценят новую версию внедорожника Bronco от американской компании. Эта машина оснащается уравновешенной полноприводной системой, присутствует отличная устойчивость модели с ее высоким дорожным просветом. Возможно, что вскоре Ford презентует и концептуальную версию автомобиля.
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Бортжурнал , Ford Transit , Ford
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