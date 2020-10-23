В Сеть попали первые фото обновленного Nissan Navara 

Известная фирма Nissan вскоре выпустит обновленный рамный пикап Navara/Frontier D23. В Сети к данному времени уже появились некоторые снимки автомобиля, причем без привычной маскировочной пленки.

Сотрудники бренда хорошо потрудились над внешним видом Nissan Navara , который оснащается светодиодными фарами, большим капотом и обширной радиаторной решеткой. Более выразительную форму, чем у текущей модификации, имеет и бампер пикапа. Предполагается, машина прекрасно подойдет для поездок по бездорожью, этому поспособствуют наличие лебедки спереди, обвеса и специальных шин. Официальная презентация автомобиля состоится в конце осени нынешнего года в Таиланде, там же выпускается основной поток Navara.

Данную модель производят с 2014 года. Наличие того или иного мотора в машине зависит от рынка страны, присутствуют под капотом также бензиновый двигатель емкостью 2,5 литра и турбодизели на 2,3 и 2,5 литра. Привод — как полный, так и задний, коробка передач — шестиступенчатая механика и семиступенчатый автомат. В РФ официально невозможно приобрести Nissan Navara D23.

Буквально накануне японская фирма представила недорогой кроссовер под названием Magnite, он является наиболее миниатюрным автомобилем Nissan в сегменте SUV. Несмотря на бюджетную цену, модель довольно неплохо оснащается: присутствуют беспроводная интеграция гаджетов по Android Auto, восьмидюймовый тачскрин и семидюймовая цифровая приборная панель.