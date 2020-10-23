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Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП 

Motor.ru 1 час назад
Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП
Фото: © Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz отзывает 12 799 экземпляров GLE и GLS, оборудованных логотипом с подсветкой и проданных на рынке США. Оказалась, что эта опция увеличивает риск попасть в ДТП: светящаяся трёхлучевая звезда на радиаторной решётке грозит проблемами с проводкой, из-за которых могут возникнуть неполадки, в частности — с гидроусилителем руля.
Как сообщает Autoblog со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), в ремонт направят 9642 экземпляра GLE и 3157 — GLS, которые были произведены на заводе Mercedes-Benz в Алабаме в период с 8 декабря 2018 года по 6 февраля 2020 года. На этих автомобилях были установлены логотипы с подсветкой — в США эта опция стоит 500 долларов (38 тысяч рублей по нынешнему курсу).
В самой компании заявили, что изучают неисправность на указанных моделях с декабря 2019 года, а также подчеркнули, что до сих пор не было зарегистрировано ни одной аварии с пострадавшими или погибшими, причиной которой стал бы светящийся логотип.
Mercedes-Benz — не единственный автопроизводитель, который столкнулся с проблемами из-за подверчивающегося логотипа. Неделей ранее стало известно, что Rolls-Royce вынужден отказаться от статуэтки «Духа экстаза» с подсветкой (в Великобритании доплата за эту опцию составляет 3,5 тысячи фунтов стерлингов или 350 тысяч рублей).
Причина этого — новые стандарты безопасности, которые начали действовать на территории Евросоюза. Правилами запрещается устанавливать светящиеся декоративные элементы на переднюю часть кузова автомобиля.
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Комментарии
Бортжурнал , Rolls-Royce , Mercedes-Benz , ЕС
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