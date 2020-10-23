Может ли гаишник заставить снять одежду? 

Общение с автоинспектором мало кому из водителейдоставляет удовольствие. А как быть, если гаишник требует снятьодежду? Законно ли такое требование? Давайтеразбираться.

Кроме проведения досмотра ТС, у сотрудников ГИБДДдействительно имеется право на проведение личного досмотраводителя. Причиной такого мероприятия обычно является подозрение на перевозку запрещенных веществ и предметов, которые могут быть спрятаны под одеждой.

При этом стоит отметить, что проводить такой досмотр имеетправо сотрудник ГИБДД такого же пола, как и водитель. Т.е. автоледи досматривают сотрудники ГИБДД женского пола, а мужчин -мужского.

Гаишник может предложить раздеться вплоть до нижнегобелья. А одного блогера в Набережных Челнах, гаишники заставилиснять и нижнее белье. Позже блогер обратился с жалобойв суд. Но в действиях патрульных судьи нарушений не выявили. Неизменилась ситуация даже после обращения в Верховный судРФ.