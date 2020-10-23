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Родстер Tesla разлагается в космосе 

Motor.ru 6 часов назад
Родстер Tesla разлагается в космосе
Фото: © Tesla
Эксперты издания LiveScience рассказали, что происходит с электромобилем Tesla Roadster, который провёл в космосе 32 месяца: машина уже разлагается в радиоактивной среде и через какое-то время превратиться в кучу мусора, состоящую из неорганических деталей.
По словам химика и эксперта по пластмассам и органическим молекулам Уильяма Кэрролла, Tesla Roadster настолько приблизился к Марсу, что попал в зону гравитации Красной планеты. Радиация уже разрушила некоторые детали автомобиля — краску, кожаные сиденья и резину. Кэрролл считает, что в течение следующих десятилетий машина продолжит разлагаться, и в какой-то момент от неё останется только металлический каркас. Впрочем, Tesla будет по-прежнему узнаваема.
Ракета-носитель Falcon Heavy доставила Tesla Roadster в космос в феврале 2018 года. В августе 2019 года электрокар завершил первый оборот вокруг Солнца — на это ушло 557 дней. А 7 октября 2020 года в 9:25 по московскому времени родстер подлетел к Марсу на 7,41 миллиона километров — это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете.
По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километра в секунду. Ожидается, что наиболее близкий подход к Земле, на расстояние 52 000 000 километров, Tesla Roadster совершит этой осенью, а именно 5 ноября.
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Бортжурнал , Tesla Roadster , Tesla , Tesla Motors
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