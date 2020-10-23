В чем различия между ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105 

Классические машины отечественного производства ВАЗпривлекают многих водителей, которые выбирают доступные модели, отличающиеся низкой первоначальной ценой.

Вот только рассматривая две модели 2105 и 2107 возникаетрезонный вопрос, чем именно они отличаются друг от друга. На первый взгляд, две эти машины очень схожи, но если вы решите чуть-чуть разобраться, то сразу становится ясно, что они абсолютно разные. По задумке конструкторов, семёрка должна была стать в своей линейке автомобилем класса люкс. Пятерка же была стандартной машиной.

Техническая часть машин. Если говорить о технической стороне вопроса, то стандартный автомобиль, а именно ВАЗ 2105, не имеет таких элементов, как: датчик износа тормозных колодок, датчик положения коленчатого вала, омыватель фар, генератор, бесконтактная система зажигания на транзисторах, датчикдавления масла и общей технической диагностики.

Интересным моментом становится то, что люксовая версия модели выпускалась только до 1988 года, после чего, производители сделали ее более бюджетной и простой. В ВАЗ 2105решётка радиатора выполнена из черного пластика, а ВАЗ 2107 онахромированная. А так же бампер менее прочный, но с более красивой хромированной накладкой.

Приборы. Сравнивая две эти похожие модели, можно сразу же сказать о том, что у 2107 более широкий ассортиментдополнительных приборов, которые делают эксплуатацию комфортной и безопасной. В салоне есть место под магнитолу и в целом панель приборов выглядит более современной и интересной.

В салоне также отличаются сиденья, которые являются болееудобными и комфортными у 2107 из-за того, что владельцы 2105постоянно жаловались на этот недостаток и производители хотели его доработать, что собственно у них и получилось сделать в итоге, добавив настоящего комфорта и удобств.

Другие отличия. Крышка багажника «пятерки»имеет углубления, у «семерки» же она абсолютно прямая и гладкая.

Это не такое важное, но все же отличие, которое просто нельзя незаметить. Еще одним различием становятся задние фары, которые у 2107 несколько иные и светят более теплым светом за счетиспользования других лампочек.

Опытные водители. Для опытных автомобилистов все эти отличая являются слишком явными, а вот новички, порой, немогут отличить одну модель машины от другой. Пожалуй, разница между этими отечественными автомобилями действительно не значительная, хотя производители всегда обращали на это внимание, считая все отличия важными и бросающимися в глаза.

Заключение. Отечественные классические моделиможно приобрести на рынке по доступной цене. Но потенциальныепокупатели должны понимать, что качество сборки основных узловсоответствующее, поэтому рассчитывать на высокий уровень комфорта и удобства не приходится вне зависимости от того, какой автомобиль выбран, ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107, тем более, что обе машины находятся в одной ценовой категории.