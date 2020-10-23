Снизу вверх: почему машину моют только в таком порядке

Многие автомобилисты задаются резонным вопросом о том, почему на автомобильных мойках машины моют снизу вверх, а не наоборот?

Ведь логичнее было бы мыть сверху вниз, так как вода течет вниз и, в случае мытья снизу вверх, грязь, которая выше, попросту стечет на уже отмытые места автомобиля. Это что касается смывания пены с кузова автомобиля. Но и с нанесением не все так просто.

Способы мытья машины. Существует несколько способов мытья автомобиля. Использовать тот или иной нужно, отталкиваясь от вида загрязнения. Итак, водители могут выбрать либо: пенный способ, с нанесением пены, либо влажный, мытье влажной или мокрой тряпкой.

Часто у работников мойки возникают проблемы с тем, чтобы успеть помыть автомобиль клиента в области капота, так как именно в этом месте находится двигатель. Автомобильной пене свойственно высыхать слишком быстро, еще до того, как она успеет уничтожить грязь на машине.

Нанесение пены. Важным правилом становится то, что пена обязательно наносится на сухой и грязный автомобиль, а не на влажный кузов. Все дело в том, что если нанести пену на влажную или мокрую поверхность, то она просто быстро стечет и не позволит осуществить полноценную мойку автомобиля.

На капот машины пена наносится в последнюю очередь, а смывается в первую. Опытные автомойщики умеют быстро и качественно мыть автомобили, а вот у начинающих сотрудников автомоек порой возникают сложности, связанные с неправильным распределением пены.

Смыв пены. На каждой мойке смыв пены осуществляется снизу вверх. В этом есть одно правило, в таком случае пена дольше остается на автомобиле. Это позволяет вымыть все элементы и не замарать их повторно. Кроме того, гораздо легче и проще заметить места, на которых пена еще остается и не смыта.

Очень важно смыть с автомобиля полностью всю грязь, иначе, при протирании кузова, под тряпку может попасть грязь и нанести вред лакокрасочному покрытию. Зная эти правила, сотрудники автомоек всегда моют машины именно в таком порядке, а вот водители, которые самостоятельно занимаются этим процессом, увы, нарушают правила, из-за чего страдает лакокрасочное покрытие и портится внешний вид машины.

Протирка. После завершения мойки и полного смыва всей пены, необходимо протереть автомобиль. Для этого используются только сухие и чистые тряпки. По желанию клиента могут использоваться также различные средства для полировки и придания кузову дополнительно блеска на продолжительное время.

Заключение. Заботиться о поддержании чистоты автомобиля крайне важно. Однако, у многих часто нет денег на автомойки, так как за свои услуги мойщики берут весьма внушительные суммы. Но выход найти можно всегда, сейчас во многих городах есть мойки самообслуживания это весьма выгодно и практично. Денег за такую мойку вы потратите не так много, зато автомобиль будет в идеальном состоянии. Моя автомобиль самостоятельно, нужно обязательно учитывать все нюансы, которые имеют важное значение.