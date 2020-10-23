Как сохранить шипы на зимней резине 

Деформация шипов на зимних дорогах считается довольно распространенным явлением и не удивляет водителей.

Вот только мало кто задумывается на тему того, что шипы могут быть потеряны из-за банальных ошибок, которые совершаются автомобилистами во время активной эксплуатации транспортного средства.

При приближении сезонных холодов, снега и льда, даже недавно получившие права водители стремятся приобрести зимнюю резину с шипами. Это происходит частично под воздействием широкой рекламы, которая представляет эти протекторы как средство повышенной безопасности, устойчивости на скользкой поверхности, лучшей управляемости авто.

Для того, чтобы шипы были исправны и могли помочь управляемости автомобиля, нужно не допускать банальные ошибки, которые, кажется, должны быть известны всем.

Обкаточный период. Каждый водитель знает, что новая резина должна проходить так называемый обкаточный период. Вот только мало кто действительно его соблюдает так, как положено. Именно поэтому шипы начинают вылетать раньше времени и резина фактически теряет свои свойства.

После установки новой резины рекомендуется проехать хотя бы 150-200 километров в не динамичном режиме на скорости до 60 километров в час. За этот период шины прикатаются к дорожному полотну, а шипы займут свое место.

Переезд трамвайных линий. При управлении автомобилем в городской среде, водителям часто приходится преодолевать трамвайные линии, что может приводить к порче резины. Категорически запрещено газовать на рельсах, а также пытаться преодолеть их как можно быстрее. Кроме потери шипов, может возникнуть аварийная ситуация, связанная с тем, что машину просто занесет или развернет на месте.

Перекачивание или недокачивание колес. В данном случае печальным моментом может стать банальная невнимательность водителя, который не следит за должным уровнем давления в шинах, перекачивая их или не докачивая. Кроме потери шипов, это может обернуться и другими сложностями в эксплуатации, заметить которые крайне просто.

Узнать информацию о правильном давлении в колесах можно в руководстве по эксплуатации транспортного средства или на специальной наклейке, расположенной на внутренней части водительской двери. Водители должны быть внимательными, понимая, что от этого показателя в действительности зависит ситуация на дорогах, а также вероятность возникновения аварийных ситуаций из-за плохой управляемости.

Неправильная балансировка тоже может стать одной из причин возникновения проблем с шипами и их быстрой потерей. В случае, если водитель не может самостоятельно провести нужные работы по смене резины, то лучше обратиться к автомеханикам. Тем более балансировку колес можно провести только в сервисном центре.

Перегрев резины. Такой момент, как перегрев резины, хорошо известен всем автомобилистам, особенно тем, кто любит на высокой скорости и больших оборотах передвигаться по городу, подвергая её перегреву. В данном случае шипы просто выскакивают со своих мест, так как резина расширяется и держаться им не за что.

Заключение. Водители могут самостоятельно избежать серьезных ошибок и продолжительное время сохранять резину в нормальном состоянии. Для этого достаточно ориентироваться на правила эксплуатации автомобиля с шипованной резиной, которые предоставляются производителями или можно найти в сети.