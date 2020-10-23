Предсказан рост популярности китайских автомобилей в РФ

Автомобильный эксперт Максим Кадаков рассказал о ситуации с востребованностью китайских автомобилей на российском рынке. Специалист отметил, что растет не только цена на транспортные средства из Поднебесной, но и качество сборки и дизайна.

Автомобильный эксперт отметил, что отношение российских водителей к китайским транспортным средствам постепенно меняется. Их больше не считают подделками более известных и востребованных брендов, они стали альтернативой зарубежным моделям по более приятной стоимости.

Тем не менее, за улучшениями последовали и новые прайс-листы на транспортные средства. По ценам китайские авто теперь могут сравниться с японскими и даже немецкими моделями. Конкуренция на рынке стала серьезной, и теперь решает только то, насколько комфортным окажется транспортное средство для покупателя.

Только россияне теперь решают, купить автомобиль из Поднебесной, или же отдать свое предпочтение автомобилям других более известных и востребованных марок с мировым именем.