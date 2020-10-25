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Нужно ли менять насос системы охлаждения 

Car.ru 3 часа назад
Нужно ли менять насос системы охлаждения
Фото: car.ru
Правильный уход за автомобилем — критерий, который определяет срок службы транспортного средства. К самым основным процедурам можно отнести замену масла и фильтра. О такой необходимости заранее осведомлены почти все автовладельцы, но вот о других деталях в транспортном средстве забывают многие. Например, насос охлаждающей системы — это тоже очень важный элемент, который создает такие условия, при которых силовая установка работает в исправном режиме. Но это не вечная деталь, поэтому насос точно так же нуждается в замене.
Для начала рассмотрим, для чего вообще необходим насос охлаждающей системы. Когда двигатель находится в рабочем режиме, механические детали подвергаются воздействию очень высокой температуры. Чтобы поддерживать температуру на оптимальном уровне, у двигателя предусмотрен охлаждающий контур. Как правило, он состоит из радиатора, насоса жидкости и термостата, через который пропускается антифриз.
Водяной насос необходим для того, чтобы поддерживать правильную циркуляцию охлаждающей жидкости внутри системы. В его состав входит гребной винт, который находится в картере мотора и соединяется со шкивом валом. Последний необходим для герметичности системы.
Для чего менять водяной насос. Если из насоса начинает вытекать жидкость, контур охлаждения силовой установки автоматически становится незащищенным. В итоге агрегат может перегреваться в процессе работы, что приводит к выходу из строя. Когда насос приводится в действие при помощи ремня ГРМ, шаровой шарнир может выйти из системы — это фатальное явление для силовой установки.
Когда проводить замену. Не все автомобилисты знают, когда нужно заменить данный элемент. На самом деле, об этом могут сигнализировать различные признаки. Обязательно нужно проводить процедуру, если произошла утечка. Если насос начинает пропускать охлаждающую жидкость, это может возникать по одной из двух причин. Во-первых, к этому могут привести изношенные уплотнители насоса. Во-вторых, такое возникает, когда в системе охлаждения наблюдается избыток известкового налета или оксидов. Эти отложения концентрируются в насосе, тем самым могут повредить уплотнитель.
Проводить замену элемента нужно и в том случае, если на лопастях гребного винта наблюдается дефекты и повреждения. Кроме того, замена необходима, когда водяной насос заклинивает из-за повышенной нагрузки. Такое возникает при наросте ржавчины или загрязнений. Заметим, что если оборвется вспомогательный ремень, это может привести к остановке работы насоса. Следовательно, провоцируется перегрев силовой установки. В таком случае нужно заменить ремень.
Итог. Насос системы охлаждения — важный элемент в автомобиле. С его помощью обеспечивается циркуляция охлаждающей жидкости. Периодически этот элемент необходимо заменять на новый.
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