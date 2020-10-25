Что нужно учитывать, покупая свой первый автомобиль

Выбор автомобиля - очень непростое дело. Особенно, когда речь заходит о первом транспортном средстве. Если опытный автомобилист может оседлать любую машину, то новичку это не всегда под силу. Многие сразу после получения водительского удостоверения решают приобрести мощный внедорожник или совсем компактный автомобиль.

Фото: car.ru car.ru

Первым делом, при выборе машины нужно обращать внимание на стоимость. Конечно, здесь нужно оценивать возможности покупателя. Одним даже 10-летняя Ока может показаться дорогим приобретением, а у других есть возможность приобретать седаны бизнес-класса хоть каждый месяц. Если есть возможность, можно купить дорогой автомобиль, но нужно позаботиться о его хранении, так как такие модели привлекают внимание угонщиков.

Кроме того, они содержат целый пакет опций, в которых новичку будет очень трудно разобраться. Поэтому, среднестатистический водитель, который только сел за руль, может купить недорогой и простой в обслуживании автомобиль на первое время.

Главные качества хорошей машины - обзорность и управляемость. Они должны быть в хорошем состоянии у любого автомобиля. При подборе стоит обращать внимание на рейтинг Euro NCAP и IIHS. Чем больше подушек безопасности и электронных помощников, тем лучше.

Какой класс. Еще один важный фактор - ликвидность. Нужно заранее задумываться о том, как можно продать автомобиль через пару лет с наименьшими потерями. Как правило, быстрее теряют в цене дорогие автомобили, медленнее - популярные, которые оснащены минимальным пакетом опций. Именно на такие машины стоит смотреть.

Если рассматривать кузов, то лучшим вариантом считается хэтчбек. Далеко не всем новичкам на дороге нужен габаритный багажник. Однако, без пассажиров никуда - первое время они оказывают моральную поддержку. У седана порой очень трудно разглядеть габариты сзади в зеркало. Однако, если во время выбора будет возможность приобрести машину с парктрониками и камерами заднего вида, от такой опции отказываться не стоит.

Привод и дорожный просвет. Для новичка больше подходит передний привод. Конечно, у машин с полным приводом очень много преимуществ - можно выехать из снега или взойти по скользкой горке. Но в серьезную грязь с таким транспортом лучше не соваться, тем более, без определенных навыков вождения на бездорожье.

А вот о большом дорожном просвете можно задуматься. В городе он показывает хороший эффект - можно без последствий проехать по выступающему колодцу. При осуществлении параллельной парковки можно смело открыть дверь и не бояться поцарапать кузов о бордюр. За городом большой дорожный просвет позволяет перемещаться по грунтовым дорогам.

Бензин или дизель. Трудный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Здесь сопутствующими факторами выступает мощность, объем и прочее. Бензиновые моторы намного проще запускаются в зимний период, но это, опять же, зависит от других параметров. Гибриды рассматривать можно только в том случае, если есть финансовая возможность. В учет нужно брать то, что сегодня в России не сильно развита инфраструктура заправок.

Что нужно учитывать, покупая свой первый автомобиль 5

МКПП или АКПП. Любой скажет, что с АКПП новичку будет намного проще на дороге. Кроме того, исключается возможность повредить коробку передач. Водитель будет больше внимания уделять дороге, а не переключения передач. Как бы ни было грустно, но механические коробки постепенно уходят в прошлое.

Что нужно учитывать, покупая свой первый автомобиль 6

Новая или со вторичного рынка. Многие покупают подержанный транспорт, потому что его не жалко разбить в случае чего. Однако, на новый автомобиль действует гарантия. Выбирать, опять же, можно по возможности и опыту вождения. Специалисты в качестве альтернативы предлагают покупать подержанную машину с маленьким пробегом, чтобы на нее еще действовала гарантия.

Что нужно учитывать, покупая свой первый автомобиль 7

Надежность. Не секрет, что автомобиль для новичка должен быть максимально надежным. При выборе стоит обращать внимание на рейтинг TUV. Он оценивает автомобили, представленные на рынке Германии. Еще один вариант - изучать форумы автомобилистов. Очень часто новички обращают внимание на представителей компании Lada . Они показывают хорошую надежность в первые 2-3 года.