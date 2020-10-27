Раскрыты риски покупки автомобиля из каршеринга

В последние годы в крупных городах России становится все больше каршеринговых компаний. Они нередко устраивают распродажи автомобилей, отработавших определенный срок в прокате. Машины попадают на рынок подержанных авто, где к ним часто относятся с опаской.

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Обычно каршеринговые компании продают автомобили, набравшие более 100 тыс. км пробега, объясняют эксперты портала « Автовзгляд ». Если повезет, то можно при этом найти машину возрастом около трех лет, у которой все еще будет действительная заводская гарантия на основные узлы.

Прокатные автомобили обычно проходят техобслуживание на официальных сервисах, у них более-менее регулярно меняют масло, свечи зажигания и другие расходники. Эксплуатация в городе означает, что в полостях кузова обычно нет ржавчины, а подвеска остается в приемлемом состоянии, считают специалисты. В салоне обычно изнашиваются обшивка водительского сиденья, руль и рукоять коробки передач, но остальные элементы остаются в хорошем состоянии.

Серьезные проблемы могут возникнуть с двигателем. При постоянной эксплуатации в крупном городе мотор много работает в холостом режиме при стоянии в пробках, отмечают эксперты. Это значит, что реальный износ двигателя может оказаться гораздо большим, чем предполагает пробег. Особенно большой риск по мнению специалистов представляют двигатели с турбонаддувом.