Знак «Ш», прелести липучек и штраф за «несезонку»

Пора ли переобуваться? Да, уже пора: к ноябрю погода становится неустойчивой, и даже если днём сухо и солнечно, по ночам случаются заморозки. Мы собрали частые вопросы о выборе зимней резины и особенностях езды на ней.

Сильно ли изнашивается зимняя резина при езде по асфальту?

Она изнашивается, но не так драматично, как считают некоторые. Скорее, она не любит высоких температур, поэтому если воздух прогрелся, допустим, до +15, не нужно увлекаться скоростью. У шипованной резины есть риск перегреть шипы, что до фрикционной — она сама по себе мягче, поэтому в тёплую погоду изнашивается интенсивнее. Езду по мёрзлому асфальту зимняя резина переносит неплохо, ведь и зимой большую часть времени горожане ездят по тверди.

Нужен ли знак «Ш»?

Нет, его окончательно изъяли из ПДД два года назад. Он оставался в тексте правил в статусе «рудимента» с советских времён, когда зимнюю шипованную резину могли позволить себе немногие. Сейчас такой проблемы нет.

Есть ли штраф за использование летней резины зимой?

Пока нет, но скоро появится: в новой редакции Правил, которую подготовило МВД , несезонная резина попала в список неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Зимние шины должны стоять на машине с декабря по февраль, а регионы могут расширить этот период отдельным распоряжением. Штраф по умолчанию — 500 рублей, со временем ожидается появление специальной статьи КоАП. Неоднократно обсуждалась идея штрафа 2000 рублей за несезонную резину.

Как понять, что зимнюю резину пора обновлять?

По глубине протектора, которая должна составлять не менее 4 мм. Летняя резина с помощью канавок отводит воду, зимняя — ещё и слякоть, мокрый снег и так далее. При остановке с 50 км/час износ резины на 1 мм добавляет тормозному пути примерно корпус автомобиля.

В случае с шипованной резиной критерием является число «живых» шипов. Впрочем, выпадение их небольшого количества не является показанием к срочной замене: нужно просто иметь в виду некоторое снижение сцепных свойств на чистом льду.

Есть ли всесезонные типы резины?

Формально есть. В нормативах они обозначаются индексом M+S, что допускает эксплуатацию как летом, так и зимой. Однако подобная резина создана в основном для внедорожников, кроссоверов, иногда — коммерческой техники. Её свойства в любом случае компромиссны, то есть на льду и снеге специализированная зимняя резина всё равно эффективней.

Что лучше: шипы или «липучка»?

Если кратко, выбирайте любой тип резины, главное, чтобы она была зимней.

Шипованная резина хорошо работает на льду (особенно талом), и, вопреки предубеждением, неплохо держит асфальт — теория о том, что «шипы скользят, как салазки» не подтверждается многочисленными шинными тестами. Но в сильный мороз у нешипованной резины бывает преимущество даже на льду, хотя и не слишком весомое.

Шипованная резина более универсальна: её сцепные свойства меньше зависят от типа покрытия. Многие опросы и рейтинги продаж показывают, что большинство россиян голосуют всё же за «шипы». Но жители мегаполисов часто выбирают и фрикционную резину, потому что она тише и чуть экономичней.

Если вы начали водить недавно и сомневаетесь, начните с шипованной резины.

Некоторые выбирают на зиму другой типоразмер шин. Зачем?

Автомобили допускают установку шин разной размерности (указана в инструкции), например, для Lada Vesta годятся шины 195/55 R16 или 184/65 R15. На зиму иногда выбирают шины меньшей размерности, и основных причин три: они дешевле, лучше амортизируют неровности, а за счёт более узкого протектора обеспечивают чуть лучшее сцепление на плохих покрытиях (снег, микст). Но главный фактор — всё же цена.

В чем разница шиномонтажа «обычных» шин от ассиметричных и направленных?

Шины с таким типом рисунка требуют внимательности при установке колеса на машину. У направленных нужно соблюдать направление вращения — оно указано стрелочкой на боковине. У ассиметричных важно не путать наружную (Outside) и внутреннюю сторону. Обозначения также на боковине.

Нужно ли обкатывать зимнюю резину?

Да, и более тщательно, чем летнюю, особенно если речь идёт о шипованном типе. Первые 800-1000 километров нужно проехать в щадящем режиме, без скоростных подвигов и экстренных торможений. Впрочем, резкости не любит и обкатанная резина, так что спортивный стиль езды на твёрдых покрытиях ей противопоказан в принципе.

Я храню зимнюю резину на дисках. Нужна ли балансировка?

Да, желательна. Бывает, отпадают грузы или шина меняет форму в процессе хранения. Разбалансированное колесо даёт вибрации при езде с большой скоростью. Кстати, перед балансировкой невредно вытащить из протектора набившиеся камни: в широких канавках зимней резины они застревают охотно.

Можно ли использовать на разных колёсах разные типы резины?

Нет, это просто опасно. Не важно, идёт ли речь о разном типе шин или разной степени износа, в зимних условиях необходимы равномерные сцепные свойства. Зимой гораздо выше риск сноса или заноса, а «разношинница» провоцирует нежелательные скольжения.

В шиномонтаже предлагают закачать азот. Стоит ли?

В целом, нет. В теории, накачка азотом снижает старение резины и утечки газа через поры, но шины в России просто не живут столько, чтобы вы почувствовали разницу.