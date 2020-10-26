Ещё
Далее:
Читайте также:
Сидеть! Смотреть! Бояться!
Сидеть! Смотреть! Бояться! Жуткие сериалы ⟶

Tesla пришлось отозвать почти 50 000 автомобилей в Китае 

Motor.ru 3 часа назад
Tesla пришлось отозвать почти 50 000 автомобилей
Фото: © Tesla
Tesla объявила отзыв 48 442 автомобилей моделей Model S и Model X, проданных в Китае. Крупная акция вызвана проблемами с подвеской, которую американской компании придётся доработать за свой счёт по указанию Государственного управления КНР по регулированию рынка. При этом сама Tesla наличие дефекта не признаёт.
По данным ведомства, в сервисные центры в Китае отправятся 29 193 экземпляров Model S и Model X, ввезённых в страну с 17 сентября 2013 по 16 августа 2017 года, а также 19 249 импортированных Model S, произведённых в период с 17 сентября 2013 по 15 октября 2018 года. Все проблемные автомобили собраны на американском заводе Tesla во Фримонте в штате Калифорния — машин китайской сборки среди отозванных нет.
Причиной отзыва стали рычаги передней и задней подвески, на которых в случае внешнего удара могут образоваться трещины, в результате чего рычаг может полностью разрушиться. Tesla решила не оспаривать отзыв и согласилась бесплатно заменить дефектные рычаги на всех указанных автомобилях, хотя считает меру «излишней», а в дефектах рычагов обвинила неаккуратных китайских водителей.

«Tesla не нашла наличие проблем ни в задней, ни в передней подвеске, и считает, что основной причиной проблемы являются злоупотребления со стороны водителя. Неосторожное вождение (например, удары о бордюры и езда по выбоинам) может привести к повреждению деталей и к немедленной или последующей поломке подвески», — заявила управляющий советник Tesla по вопросам регулирования Элизабет Микитюк.

Она также отметила, что за переделами Китая такая проблема наблюдалась у 0,05 процента проданных Tesla, а в Китае — у 0,1 процента. Однако жалобы на подвеску электрокаров поступают не только из Поднебесной: в начале октября водитель Tesla Model S из Швейцарии рассказал, что у машины прямо на ходу развалилась подвеска.
Видео дня. Парконы научились штрафовать за проезд по обочине
Motor.ru: последние новости
Родстер Tesla разлагается в космосе Родстер Tesla разлагается в космосе Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП В России остановлены продажи новых Kia Sorento с дизелем и «роботом» В России остановлены продажи новых Kia Sorento с дизелем и «роботом»
Комментарии
Бортжурнал , Tesla , Tesla Model S
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «глупые» ошибки при сезонной смене шин
Названы «глупые» ошибки при сезонной смене шин
Снизу вверх: почему машину моют только в таком порядке
Снизу вверх: почему машину моют только в таком порядке
Toyota Land Cruiser 300: новые подробности
Toyota Land Cruiser 300: новые подробности
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Видео
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
00:25
Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение