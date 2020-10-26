Для чего в радиатор заливают Coca Cola? 

Российские автолюбители привыкли применять нестандартные решения в подходе к обслуживанию и ремонту транспорта. Например, для обслуживания радиатора, некоторые автомобилисты используют необычную жидкость.

Перед заменой охлаждающей жидкости, рекомендуется хорошенько промыть всю систему охлаждения. Особое внимание следует уделить промывке радиатора. Для этих целей бывалые автолюбители рекомендуют использовать популярный во всем мире напиток — Coca Cola. Считается, что эта жидкость отмывает все отложения в тормозной системе наилучшим образом.

Перед началом процедуры, сливаем охлаждающую жидкость из радиатора, открутив сливную пробку. Затем пробку возвращаем на штатное место, а в заливную горловину наливаем два литра Coca Cola. После чего запускаем двигатель и даем ему поработать некоторое время, чтобы дать напитку разойтись по системе. Чтобы избежать отложения сахара на стенках системы охлаждения, рекомендуется приобретать диетическую Coca Cola.