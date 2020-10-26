Во сколько обходится эксплуатация кроссоверов в России

Аналитики решили подсчитать, во сколько обойдётся эксплуатация трёх популярных в РФ кроссов — Sportage от KIA, RAV4 марки Toyota, а также Tiguan бренда Volkswagen.

В исследовании участвовали полноприводные модификации кроссов с «автоматом». При этом в учет брались расходы за пять лет эксплуатации подержанных кроссоверов, преодолевших не больше 100 000 км. Самыми заметными статьями расходов на любые авто является горючее, а также страховка.

Таким образом, на покупку КАСКО, а также ОСАГО меньше всего затрачивают хозяева кроссов KIA Sportage (за пять лет 216 000 руб.). Для Tiguan данный показатель достигает свыше 291 000 руб. В случае RAV4 сумма составляет 460 000 руб.

Рассматривая вопрос расходов на горючее, стоит отметить, что в данном случае самым экономичным является кросс RAV4 (280 000 руб.). Второе место заняла Tiguan с показателем в 315 000 руб. Третью позицию отдали KIA Sportage — около 385 000 руб.