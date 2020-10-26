Во сколько обходится эксплуатация кроссоверов в России

Аналитики решили подсчитать, во сколько обойдётся эксплуатация трёх популярных в РФ кроссов — Sportage от KIA, RAV4 марки Toyota, а также Tiguan бренда Volkswagen.
В исследовании участвовали полноприводные модификации кроссов с «автоматом». При этом в учет брались расходы за пять лет эксплуатации подержанных кроссоверов, преодолевших не больше 100 000 км. Самыми заметными статьями расходов на любые авто является горючее, а также страховка.
Таким образом, на покупку КАСКО, а также ОСАГО меньше всего затрачивают хозяева кроссов KIA Sportage (за пять лет 216 000 руб.). Для Tiguan данный показатель достигает свыше 291 000 руб. В случае RAV4 сумма составляет 460 000 руб.
Рассматривая вопрос расходов на горючее, стоит отметить, что в данном случае самым экономичным является кросс RAV4 (280 000 руб.). Второе место заняла Tiguan с показателем в 315 000 руб. Третью позицию отдали KIA Sportage — около 385 000 руб.
По заявлению специалистов, в целом самой выгодной модификацией по всем эксплуатационным расходам является Volkswagen Tiguan. Каждый месяц на данное транспортное средство придётся затрачивать 21 678 руб. Далее идет KIA Sportage с показателем в 23 065 руб. каждый месяц (13,9 руб. за один километр пробега). На третьей позиции оказалась Toyota RAV4 — 25 433 руб. (15,4 руб/км).