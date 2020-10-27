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Volkswagen назвал дату старта продаж нового Caddy 

runews24.ru 3 часа назад
Volkswagen назвал дату старта продаж нового Caddy
Фото: Volkswagen
Широко ожидаемая новинка от Volkswagen — компактный семейный автомобиль Caddy наконец-то обзавелся датой официального старта продаж. Как следует из заявлений компании, первыми доступ к авто получат покупатели из ФРГ, Австрии и Польши — в этих странах авто поступит в продажу уже в конце ноября 2020 года.
Во вторую волну попадут Израиль, Южная Африка и Австралия, куда Caddy доберется на несколько месяцев позднее. Дата российского релиза пока остается неизвестной.
Также объявлена была и европейская цена автомобиля. Она составит 20 862 евро для грузовой версии Caddy и 25 044 евро за полноценную семиместную пассажирскую версию, что ощутимо дороже цен на предыдущее поколение этих автомобилей.
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Бортжурнал , Volkswagen
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