Из чего на самом деле собирают Lada Vesta?

На канале видеохостинга YouTube «В гараже у Сандро» чуть больше недели назад был обнародован ролик, в котором блогер показывает разобранную Lada Vesta. Как оказалось, большая часть комплектующих в авто, выпускающемся отечественным гигантом «АвтоВАЗ» — от иностранных компаний-производителей.

Renault. Автор видео рассказывает, что в 1,8-литровом силовом агрегате (ВАЗ-21179), которым оснащается российская Lada Vesta, стоят катушки зажигания от производителя Eldod из Италии. Импортные и многие другие комплектующие. Например, термостат — от немецкой компании Behr, масляный насос и помпа — от производителя из Южной Кореи, система изменения фаз газораспределения — от INA (Германия). По словам блогера, в Lada Vesta установлено французское навесное оборудование, в том числе, компрессор кондиционера и генератор (фирма Valeo). Комплектующие роботизированной трансмиссии — от компании Sachs, а тормозной системы — от TRW. Подвеска, как отмечает блогер, в целом российская, но тоже создавалась по образу аналогов от VW

Стоит отметить, что блогер, разобравший Lada Vesta, называл компании, указанные на клейме деталей. Однако это вовсе не значит, что они производились не российским предприятием. Обычно клеймо говорит о стране происхождения бренда, а вот производство комплектующих налаживают локально в разных государствах, в том числе, и на российских предприятиях.