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Разобрали Lada Vesta: сделана из запчастей иностранных компаний 

Car.ru 1 час назад
Из чего на самом деле собирают Lada Vesta?
Фото: YouTube
На канале видеохостинга YouTube «В гараже у Сандро» чуть больше недели назад был обнародован ролик, в котором блогер показывает разобранную Lada Vesta. Как оказалось, большая часть комплектующих в авто, выпускающемся отечественным гигантом «АвтоВАЗ» — от иностранных компаний-производителей.
Автор видео рассказывает, что в 1,8-литровом силовом агрегате (ВАЗ-21179), которым оснащается российская Lada Vesta, стоят катушки зажигания от производителя Eldod из Италии. Импортные и многие другие комплектующие. Например, термостат — от немецкой компании Behr, масляный насос и помпа — от производителя из Южной Кореи, система изменения фаз газораспределения — от INA (Германия). По словам блогера, в Lada Vesta установлено французское навесное оборудование, в том числе, компрессор кондиционера и генератор (фирма Valeo). Комплектующие роботизированной трансмиссии — от компании Sachs, а тормозной системы — от TRW. Подвеска, как отмечает блогер, в целом российская, но тоже создавалась по образу аналогов от VW и Renault.
Стоит отметить, что блогер, разобравший Lada Vesta, называл компании, указанные на клейме деталей. Однако это вовсе не значит, что они производились не российским предприятием. Обычно клеймо говорит о стране происхождения бренда, а вот производство комплектующих налаживают локально в разных государствах, в том числе, и на российских предприятиях.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Volkswagen , Renault , Автоваз
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