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Как на светофоре можно собрать букет штрафов?

Car.ru
6 часов назад
Чтобы нарваться на штраф за нарушение ПДД, не нужно совершать каких-то особых маневров. Достаточно подъехать в светофору. И тут можно получить целый букет различных штрафов.
Как на светофоре можно собрать букет штрафов?
Фото: Car.ruCar.ru
Наиболее частое нарушение - это наезд на стоп-линию. Стоит бамперу авто выехать за пределы стоп-линии и инспектор или камера фотовидеофиксации готовы выписать штраф 800 рублей. Если машина прокатилась до "зебры", то готовьте 1 000 рублей на уплату штрафа.
Car.ru
У особо резвых водителей, у которых не хватает терпения дождаться разрешающий сигнал светофора, есть все шансы получить штраф от 1 000 рублей. Если вас заметят в повторном таком нарушении, сумма штрафа увеличится в пять раз. Если вы не угомонитесь, можете лишиться прав на полгода.
Не стоит совершать маневры по перестроению из одной полосы в другую прямо у светофора. За наезд на сплошную линию вам грозят штрафные санкции в виде 500 рублей. Если вы вдруг вздремнете у светофора, штраф составит 1 500 рублей, а в крупных городах - 3 000 рублей.
Car.ru
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