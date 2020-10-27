Зачем водители крепят на грузовики бутылки?

Автомобилестроение не стоит на месте и развивается с высокой скоростью. Несмотря на то, что в мире каждый год появляются новые технологии, водители находят в автомобилях недоработки и недочеты. Когда автомобилиста не устраивает в машине какой-то элемент, он может поехать в сервис и попробовать исправить эту проблему. Однако, в России такое решается прямо на месте, в гараже.

При каких-либо недочетах в транспорте, автомобилисты начинают разрабатывать различные пути решения. До некоторых изобретений порой даже не додумываются автопроизводители.

Очень часто во время движения на дороге можно встретиться с грузовыми автомобилями. Возможно, многие замечали, что на некоторых из них закреплены пластиковые бутылки. Они располагаются прямо на колесах. На самом деле, такое приспособление служит хорошим оборудованием для предупреждения аварийной ситуации. Все знают, что у грузовика большая слепая зона. На практике на дороге возникают ситуации, когда водитель легковушки идет на обгон, а в это время водитель грузовика начинает поворачивать или заворачивать, не замечая транспорт с боковой стороны. Если на колесах есть бутылки, то они ударят по кузову легкового автомобиля и заставят его прекратить маневр.

Однако, пластиковая бутылка на колесе может применяться еще для некоторых целей. К примеру, так водитель может определить, какое из колес не крутится. Если вовремя не заметить такой дефект, колесо может лопнуть, что приведет к неприятным последствиям. Поэтому дальнобойщики придумали использовать в этих целях бутылки, которые закрепляются на болтах. Если в зеркало заднего вида видно, что бутылка стоит на месте, значит колесо перестало вращаться.

Это не единственный лайфхак из жизни дальнобойщиков. Можно столкнуться с ситуацией, когда водитель надевает на задние фонари мешки или тряпки. У многих сразу возникает вопрос — для чего это нужно? Ответ, на самом деле, очень простой. Такое действие совершают водители самосвалов. Если транспорт перевозит асфальт, ему приходится постоянно выгружать состав в асфальтоукладочный комплекс. Как правило, транспорт для этого нужно подвезти вплотную к комплексу. Если не защитить и не закрыть задние фонари, может произойти беда — они все будут в битуме или асфальте. На фото можно заметить, как испачкался мешок после процедуры. Таким образом водитель пытается снять с себя лишние заботы по очищению фар. Некоторые дальнобойщики заявляют, что они применяют тряпку или мешок, чтобы не повредить фары во время отгрузки, так как элементы могут упереться вплотную к комплексу.

Итог. Жизнь на дороге требует не только знаний правил дорожного движения и сообразительности. Порой водители, которые обнаруживают дефекты в транспорте, разрабатывают собственные пути их решения. Например, дальнобойщики применяют пластиковые бутылки и мешки на грузовиках для некоторых задач.