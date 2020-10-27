Как правильно хранить шины

Несколько раз в год в шиномонтажке выстраиваются огромные очереди. Как правило, это возникает, когда у автомобилистов появляется необходимость заменить резину. При этом, старые покрышки могут быть отправлены в утилизацию, а могут быть оставлены в гараже до следующего сезона. Но не все водители задаются вопросом — как нужно хранить шины в не сезон. Многие полагают, что их можно просто поставить в уголок в гараже и забыть на полгода. Такие действия могут привести к плохому итогу — эксплуатационный ресурс покрышки сократится в несколько раз.

Для начала разберемся с вопросом, как именно хранить шины — на дисках или без них. На самом деле на этот вопрос нельзя найти однозначный ответ. Методы правильного хранения у всех разные, поэтому здесь должен выбирать владелец.

С дисками. Если решено хранить покрышки с дисками, нужно учитывать некоторые правила, при соблюдении которых можно будет сохранить исходный вид элементов. Главное правило — если поставить шины с дисками вертикально, это может привести к их деформации, в результате использовать элементы больше нельзя. В идеальном варианте нужно разложить каждое колесо в горизонтальном положении на деревянной подставке. Если в гараже не так много места, можно поставить колеса друг на друга. При наличии возможности колеса можно хранить в подвешенном состоянии, зацепив их за диски.

Без дисков. Без дисков хранить покрышки можно только в вертикальном положении. Желательно, устанавливать их на деревянный стеллаж. Помимо этого, нужно периодически переворачивать шины, хотя бы раз в месяц. Существуют более подробные правила, которые помогут сохранить их в отличном состоянии. После снятия колес нужно их тщательно вымыть и провести осмотр. На поверхности не должны оставаться куски грязи или камни. Перед хранением нужно подкорректировать давление до того, какое рекомендует производитель. Лучше всего помечать каждое колесо по схеме того, где оно было установлено. Это поможет в последующем поставить шины на места для равномерного износа.

Когда владелец отправляет покрышки на хранение, он должен помнить о некоторых факторах, которые могут негативным образом сказываться на элементах. Первый и главный враг — влажность. Помещение, в котором планируется хранить резину, должно быть постоянно сухим. Очень часто автовладельцы применяют специальные полиэтиленовые пакеты, однако, они накапливают внутри влагу. Лучше всего использовать для этих целей мешки.

Второй фактор — температура. Современные шины предназначаются для эксплуатации в различных условиях, несмотря на это стоит избегать крайностей — избегать излишнего холода и жары.

Солнечные лучи негативно сказываются на резине. Можно с уверенностью сказать, что после подобных условий хранения использовать покрышки будет невозможно. Поверхность пересохнет, а наверху выступят трещины.

Срок хранения. Шины имеют срок хранения, независимо от того, кто их изготавливал. Как правило, этот срок равняется 6 годам с момента выпуска. Во время производства в состав добавляют присадки, которые через определенное время теряют свои свойства.

Как правильно хранить шины до следующего сезона 5 Итог. Каждый водитель привык хранить шины в гараже до следующего сезона. Однако, многие не соблюдают некоторые правила и портят состояние элементов.