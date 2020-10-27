Какую омывайку выбрать

Омывающая жидкость играет большую роль для правильной работы автомобиля в плохую погоду. Если она отсутствует, грязь или вода может развозиться по всему стеклу со следами. Особое внимание стоит уделять этой жидкости в холодную погоду, когда на улице стоит мороз. Простая омывайка может запросто замерзнуть и не принести никакого эффекта, поэтому на рынке представлены незамерзайки.

Не все знают, но в нашей стране запрещается производство омывающей жидкости на основе метилового спирта. Дело в том, что еще не так давно этот состав применяли не по назначению — распивали, как алкоголь. Подобные действия могли приводить как к отравлению, так и к летальному исходу. Поэтому власти запретили производить подобный товар. Взамен была предложена альтернатива — применять вместо метилового спирта изопропил. Но не все знают, что порой омывайка, купленная подпольно, может быть лучше, а изопропиловая — принести много неприятностей. Специалисты решили провести эксперимент и доказать это на деле.

Сегодня в продаже можно встретить большое количество незамерзаек. Но почти все они разливаются из одной бочки с изопропиловым спиртом, который издает ужасный запах. Интересно, но при сильном морозе такой состав поливает ветровое стекло намного хуже, и дело здесь совсем не в том, что жидкость замерзает.

Все дело состоит в кинематической вязкости состава. В народе этот параметр обозначается как текучесть. При морозе любая незамерзайка на основе спирта становится более вязкой и очень тяжело проходит через каналы форсунок. Однако, каждый вид спирта ведет себя по-разному. Худший из всех — это изопропил, а лучше всех — метанол, находящийся под запретом. Вязкость последнего при морозе в 20 градусов почти в 4 раза ниже. Средними параметрами обладает обычны этиловый спирт. Но он считается самым дорогим, так как облагается акцизами, поэтому из него невыгодно делать незамерзайку.

Для того, чтобы продемонстрировать способности всех видов незамерзаек, специалисты установили стенд, на котором можно будет просмотреть как долго летит струя разной жидкости. Для орудия был применен простой насос омывателя. В качестве разрешенного товара был представлен AGA и Fenom. А вот подпольно удалось достать с метиловым спиртом несколько баклашек. Кроме того, было принято решение проверить Nord с изопропилом, на этикетке которого заявлены самые лучшие параметры.

Среди представителей, которые разрешены у нас в России, параметр вязкости отмечается на уровне 37 мм2/с. Вязкость измеряется по принципу — чем дольше вытекает, тем больше вязкость. В итоге, обе метаноловые жидкости показали 30 см, AGA и Fenom — всего лишь 8. В середине оказался Nord с показателем в 16 см. Однако, такой результат был вполне предсказуемым — массовые омывайки проиграли подпольным по всем фронтам.

Итог. Омывающая жидкость выручает на дороге в плохую погоду. В зимний период к выбору состава нужно относиться более внимательно. Практика показывает, что омывайки на основе метанола показывают более лучшие свойства, хотя и запрещены для продажи в России.