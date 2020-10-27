Как оспорить показания видеорегистратора?

Многие водители уверены, что записи с видеорегистратора могут использоваться в суде как доказательная база, но это не всегда так.

Как показывает практика, не достаточно просто вставить штекер регистратора в прикуриватель и включить его во время передвижения по городу или за его пределами. Все дело в том, что перед началом эксплуатации, обязательно нужно его правильно настроить для того, чтобы потом было точное доказательство со временем и датой съемки.

Запись с видеорегистратора должен принимать суд как доказательную базу. В противном случае водитель может обжаловать решение представителей закона об отказе в использовании записи. Конечно, у некоторых моделей навигаторов, дата и время устанавливаются автоматически, но, тем не менее, нужно убедиться, что они соответствуют реальности.

Есть тонкий и важный момент. В российском законодательстве говорится о том, что все предоставляемые данные проверяются, сопоставляясь с системой ГЛОНАСС, поэтому обмануть водителям точно не получится и лучше не пытаться это сделать.

Параметры. Одним из самых важных параметров подобных устройств становится скорость записи видео, которая учитывается в правоохранительных органах . Она должна быть не менее 10 класса. Необходимо надёжно обеспечить скорость перезаписи на видеокамеру.

Так, можно приобрести специальную видеокарту, на которую будут сохраняться видео. В момент заполнения карты, за ненадобностью все лишние видео можно просто удалить.

Размеры устройства также могут отличаться и их важно учитывать, обращая внимание на все нюансы, которые в первую очередь связаны с процессом эксплуатации автомобиля. Так, лучше всего, выбирать регистратор средних размеров, который не будет отвлекать водителя во время движения и привлекать к себе излишнее внимание окружающих.

Следует подобрать регистратор с оптимальной ёмкостью памяти. При условии, что минута записи в формате FullHD займёт 100 Мб, нужно покупать карту с памятью не менее 8 Гб.

Существуют регистраторы, оснащенные сразу двумя камерами видеонаблюдения. В данном случае в суде могут попросить обе записи и они должны совпадать по времени и проецируемой ситуации.

Нужно помнить и о том, что в среднем бюджетный навигатор служит не более двух лет. Приобретая более дорогой, водители могут рассчитывать на его продолжительный срок службы. На сегодняшний день стоимость начинается от 2 и заканчивается 25 тысячами рублей.

Один или два регистратора. Некоторые водители настолько ответственно подходят к процессу эксплуатации автомобиля, что выбирают не один, а сразу два регистратора в надежде на то, что это защитит их. Вот только, как показывает практика, лучше выбрать один, но качественный регистратор, чем взять два бюджетных, которые не будут отличаться хорошим качеством записи видео во время движения.

Заключение. Регистратор действительно является хорошей разработкой, которая помогает водителям разобраться в сложных ситуациях и понять, кто прав, кто виноват. Но для того, чтобы видео можно было использовать в суде, важно правильно настроить приобретенный навигатор и во время дальнейшей эксплуатации проверять все параметры настроек.