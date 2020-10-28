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В России продают редкий армейский внедорожник, который не выпускался серийно 

Motor.ru 2 часа назад
В России продают редкий армейский внедорожник
Фото: © Auto.ru
На Auto.ru появилось объявление о продаже очень редкого внедорожника «Скорпион-2М» 2013 года, который был разработан для российской армии, но так и не стал серийным. За военный автомобиль с пробегом 45 тысяч кило­метров продавец просит 970 тысяч рублей — за эту цену в России можно купить УАЗ «Патриот».
Выставленный на продажу экземпляр — это незащищённая версия, которая оснащена лёгким брезентовым верхом, натянутым поверх каркаса безопасности. В движение внедорожник приводит 114-сильный дизельный двигатель объёмом 2,2 литра от УАЗ Хантер 315148, а пару ему составляет механическая коробка передач. В числе дополнительного оборудования — встроенная в передний бампер штатная лебёдка.
По словам автора объявления, на капоте «Скорпиона» закреплены два стопорных «башмака», которые можно снять и подложить под колеса. Якобы, это решение подсказали военные разведчики, протестировавшие автомобиль в условиях, приближенных к боевым.
Разработкой «Скорпиона-2М» занималась россий­ская корпорация «Защита». Первые экземпляры были построены на платформе УАЗа, но позже компания создала собственную «тележку» с полностью независимой подвеской, не оказавшись при этом от использования компонентов УАЗа.
Помимо упомянутой версии также были собраны бронированные внедорожники и штурмовые версии с возможностью установки лёгкого вооруже­ния. Однако до серийного производства дело так и не дошло — проект свернули, так как потенциальные заказчики потеряли к нему интерес.
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Бортжурнал , УАЗ
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