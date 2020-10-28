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Летающий автомобиль разогнался до скорости машины времени из «Назад в будущее» 

Motor.ru 4 часа назад
Летающий трицикл разогнали до скорости «машины времени»
Фото: © Samson Sky
Летающий трехколесный спорткар Switchblade разогнали на взлетно-посадочной полосе аэродрома до скорости 141,5 километра в час (88 миль/час). Именно такую скорость должен был развить знаменитый DeLorean DMC-12, чтобы путешествовать во времени в фантастической трилогии «Назад в будущее».
Switchblade классифицируют в Департаменте транспорта США как мотоцикл, однако для его использования владелец должен будет получить лицензию пилота. В то же время создатели трехколесного летающего транспортного средства позиционируют разработку как персональную «машину времени». По их словам, Switchblade спроектирован таким образом, что способен сократить 10-часовую поездку на классическом автомобиле до 3,5 часов. С его помощью можно осуществить передвижение по земле и воздуху от двери до двери вне зависимости от пробок и погодных условий.
Во время последних испытаний на взлетно-посадочной полосе частного аэродрома летающий трицикл разогнали на земле до скорости 141,5 километра в час. По совпадению, именно такой скоростной предел должен был преодолеть знаменитый DeLorean DMC-12 для того, чтобы путешествовать во времени.
В движение углепластиковый Switchblade приводит четырехциллиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, отдача которого составляет 200 лошадиных сил. До «сотни» транспортное средство разгоняется за 6,5 секунд. Максимальная скорость на земле — 200 километров в час. Ожидается, что в воздухе трицикл сможет передвигаться со скоростью до 300 километров в час. Максимальная дальность полета составит около 800 километров. На всякий случай, летающее средство оборудовано парашютной системой.
В настоящий момент американская компания продолжает проводить наземные испытания и в то же время принимает заявки на предварительное бронирование транспортного средства. Стоимость летающего спорткара составляет 150 000 долларов (примерно 11,5 миллионов рублей по текущему курсу).
В начале октября итальянская компания Firenze представила новый проект летающего реактивного гиперкара Lanciare. Стоимость семиметрового аэромобиля, который сможет разгоняться до 800 километров в час, составит около шести миллионов долларов (примерно 464 миллиона рублей по текущему курсу).
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Комментарии
Бортжурнал , DeLorean , DeLorean DMC-12
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