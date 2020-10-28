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Почему открывать дверь машины нужно только правой рукой? 

Car.ru 2 часа назад
Почему открывать дверь машины нужно только правой рукой?
Фото: Car.ru
Среди автолюбителей ходит множество гаражных баек, и различных полезных и не очень лайфхаков. Но сегодня мы поговорим про исследование ученых из Нидерландов. Они выяснили, как правильно в автомобиле открывать дверь водителя.
Кто-то не задумываясь скажет, мол чего изобретать велосипед? Левой рукой это делать наиболее удобно. В том то и дело, что из-за этого самого "удобства" и происходят трагедии на дороге.
Водитель не глядя дергает ручку и открывает дверь. А в это время рядом может проезжать другой автомобиль. И если сам водитель не пострадает, то дверь точно придется ремонтировать. Что до велосипедистов и других участников движения на маневренном двухколесном транспорте, то из-за внезапно открытой двери в ДТП в Нидерландах попадает 25% участников движения. А в Соединенных Штатах — каждая пятая авария связана с внезапно открытой дверью водителя.
Поэтому ученые из Нидерландов пришли к выводу, что правильнее было бы открывать водительскую дверь именно правой рукой. Это заставит водителя развернуть тело и он невольно увидит приближающийся транспорт.
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