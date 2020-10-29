У Mercedes-Benz теперь тоже есть автопилот

По заявлению руководства, она пока не будет применяться в условиях городских улиц. Mercedes собирается продвигать технологии качественного высокоавтоматизированного эффективного вождения в рамках автотрасс, предназначенных для общего пользования, позволяя основательно уменьшить число возможных ДТП за счет более высоких скоростей реагирований компьютерной техники на всевозможные аварийные ситуации, в сравнении с людьми. Компания не позволяет простому населению проводить тесты своих экспериментальных систем автономного вождения.

Автопроизводители утверждают, что инженеры должны сдать специальные экзамены, чтобы испытывать соответствующие авто. Для того, чтобы участвовать в испытаниях автоматизированных современных систем вождения специалисты обязаны пройти ещё одни тесты.

Mercedes не собирается убеждать своих потенциальных клиентов доверять установленным в авто процессорам, ПО, а также способности транспортных средств непосредственно к обучению. Новые предложенные технологии в машинах должны опробовать инженеры, чтобы они в итоге стали максимально предсказуемыми для автовладельцев