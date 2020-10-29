Почему во время торможения бьет педаль тормоза

Многие автомобилисты на дороге сталкиваются с ситуациями, когда педаль тормоза во время торможения начинает бить в ногу. При этом, отмечается такое явление не только в старых автомобилях, но и в современных. Некоторые автомобилисты сравнивают это с работой ABS. Все это может дополняться появлением вибрации на рулевом колесе. Такое может возникать из-за наличия различных дефектов, поэтому очень важно своевременно установить причины.

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Каждый автомобилист, который бережно относится к своему транспорту, старается обращать внимание на все изменения в нем. Порой могут возникать различные звуки или стуки, которые сопровождаются вибрацией. Например, во время движения при нажатии на педаль тормоза, она может бить в ногу. И возникать такое явление может по самым различным причинам.

Кривые диски - самая распространенная причина биения тормозов. Как правило, такое возникает в автомобилях, которые эксплуатируются в напряженном темпе - водитель резко тормозит, стартует и заворачивает на высокой скорости. Диски в этот момент разогреваются, а если машина проедет по луже, то деформации не избежать. Проверяется геометрия с применением индикатора часового типа или же более простым способом. Необходимо снять колесо, установить транспорт на домкрат, запустить силовую установку и включить первую передачу. Не стоит бояться, что машина уедет вперед. Для процедуры нужен еще один человек, он должен немного прижимать педаль тормоза. В это время владелец должен смотреть за плавающей скобой и тормозными дисками. Если они начинают дергаться с определенной частотой, то диск искривлен. Чтобы устранить дефект, нужно провести замену дисков. Иногда их просто протачивают на токарном станке. Однако, здесь есть некоторые недостатки - не все диски после такой процедуры способны долго использоваться. Есть вероятность, что скоро они снова искривятся и при торможении появится стук.

Коррозия и выработка. Иногда водитель заменяет тормозные колодки на новые, а после этого сталкивается с биением в педали тормоза. Это может говорить о появлении ржавчины на тормозных дисках или слишком большой выработке элементов. Как правило, такое явление проходит через несколько сотен километров, со временем интенсивность стука становится все меньше. Старые колодки имеют выработку вместе с диском. В местах, где они не прилегают друг к другу, появляется ржавчина. Постепенно ее толщина увеличивается. Новые тормозные колодки отличаются большей рабочей поверхностью. Из-за появления промежутка, детали не полностью прилегают друг к другу. В результате во время торможения может возникать биение и вибрация. Чтобы решить проблему, можно обратиться к токарю. Проточка в большинстве случаев помогает. Если причина заключается в наличии коррозии, ее можно отбить молотком.

Ступица или подшипник. Очень редкая причина - повело ступицу. В таком случае нужно проводить диагностику ступичного подшипника, так как иногда он люфтит. Если с ним все в порядке, нужно заменить ступицу.