MINI выпустит три полностью электрических автомобиля

Разработчики автомобильного концерна MINI в ближайшее время планируют представить сразу три полностью электрифицированных автомобиля.
Электрифицированный ряд марки будет включать в себя 3-Door Hatch, новую модель кроссовера в сегменте малолитражных автомобилей и модель компактного кроссовера. Что касается малолитражных моделей бренда, то они по прежнему будут доступны для потенциальных покупателей с двигателями внутреннего сгорания.
Подробные технические данные новинок пока засекречены. Но одно можно сказать точно, в их оснащение будут входить все необходимые опции, делающие эксплуатацию комфортной и безопасной.
Производители не сомневаются в том, что выпущенные электрокары составят достойную конкуренцию моделям других марок.
По предварительным данным, презентация электрокаров может состояться только в конце следующего года. Все напрямую зависит от разработчиков, которые занимаются созданием моделей и будут заниматься их тестовыми испытаниями.