MINI выпустит три полностью электрических автомобиля

Разработчики автомобильного концерна MINI в ближайшее время планируют представить сразу три полностью электрифицированных автомобиля.

Фото: car.ru car.ru

Электрифицированный ряд марки будет включать в себя 3-Door Hatch, новую модель кроссовера в сегменте малолитражных автомобилей и модель компактного кроссовера. Что касается малолитражных моделей бренда, то они по прежнему будут доступны для потенциальных покупателей с двигателями внутреннего сгорания.

Подробные технические данные новинок пока засекречены. Но одно можно сказать точно, в их оснащение будут входить все необходимые опции, делающие эксплуатацию комфортной и безопасной.

Производители не сомневаются в том, что выпущенные электрокары составят достойную конкуренцию моделям других марок.