Genesis полностью раскрыл дизайн кроссовера GV70 

Компания Genesis опубликовала порцию фотографий своего второго кроссовера в линейке, модели GV70. На этот раз автомобиль показали без камуфляжа и даже позволили рассмотреть в деталях интерьер. Полноценный дебют новинки состоится до конца 2020 года.

В основе GV70 лежит та же архитектура, на которой базируется недавно представленный бизнес-седан G70 . Для кроссовера заявлены несколько силовых установок: 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Theta III (на GV80 он выдаёт 304 лошадиные силы) и мотор 3.5 мощностью на уровне 380 сил, а качестве альтернативы предложат дизель 2.2 (210 сил). Трансмиссия — восьмидиапазонный «автомат», привод — задний, но опционально будет доступная система полного привода.

© Genesis

© Genesis

Что же касается дизайна экстерьера, то он выдержан в фирменном стиле бренда. Его характерными черты — оптика с горизонтально ориентированными линиями, расположенная в два яруса, и щитообразная пятиугольная радиаторная решётка. Также на рынке появится версия GV70 Sport, которую отличает более спортивный облик. Такому кроссоверу положен спойлера на пятой двери, крупные патрубки выпускной системы и аэродинамически развитые бамперы, а также 21-дюймовые диски.

© Genesis

Интерьер в свою очередь отличается от прочих моделей Genesis. Центральное место на передней панели занимает вставка в форме овала, в которой расположены клавиши настройки кресел и блок климат-контроля. Над панелью возвышается сенсорный экран мультимедийной системы, за рулём — цифровая панель приборов, а на широкий центральный тоннель вынесена шайба-селектор трансмиссии.