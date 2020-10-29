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О чем говорит жест водителя встречного автомобиля, когда он скрещивает руки?

Car.ru
1 час назад
Сейчас, когда почти что в каждом автомобиле имеется навигатор, многие водители стараются доверять именно ему. Из навигатора водитель может узнать о пробках на дороге, а также про оптимальный маршрут для объезда.
Скрещенные руки: о чем говорит жест водителя встречного авто?
Фото: Car.ruCar.ru
При этом среди автомобилистов активно используется языкспециальных жестов, при помощи которых они предупреждают друг друга о различных дорожных ситуациях. И если водитель встречного авто скрестил руки, это вовсе не какое-то кривляние или оригинальный способ приветствия. Он хочет вас предупредить о том, что туда, куда вы едете, ехать не стоит. Причин тому может быть множество.
Среди наиболее распространенных:
  • падение большого дерева на дорогу,
  • масштабное ДТП,
  • ремонтные работы,
  • большая пробка и т.п.
А еще, скрещивая руки, водитель встречного авто можетсообщить вам, что вы заехали, например, на дорогу с односторонним движением и туда ехать нельзя.
Бортжурнал,
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