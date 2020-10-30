Авто с пробегом: как не нарваться на неприятности

Покупка подержанной машины — та ещё лотерея. И чем старше машина, тем больше нюансов и подводных камней.

Автоподбор

Если не хочется лезть в дебри, то проще всего обратиться за помощью к опытному автоподборщику. Они на этом ни одну собаку съели. Правда, есть нюанс.

Не все автоподборщики одинаково полезны. Во-первых, не надо думать, что они хотят найти хорошую машину так, как хотите найти её вы. Скорее всего, надо будет «пинать» своего подборщика, чтобы он шевелился. Во-вторых, не стоит обращаться к тем, кто берет за свои услуги как-то подозрительно дешево. Хорошая услуга не может стоить дешево.

Форумы

Перед покупкой машины определитесь с тем, какую именно машину вы хотите. После этого лезьте на форум и перелопатьте его весь.

Во-первых, будете знать проблемы машины так, как будто она у вас уже была. Слабые места есть у всех машин, главное — их знать и играть на опережение.

Во-вторых, вы будете знакомы с методами решения проблем, по которым косвенно можно судить о том, насколько предыдущий владелец любил свою «ласточку». Плюс по тому, что на каких пробегах меняется в конкретной модели, можно судить о реальности показаний одометра. Например, если ремень ГРМ меняется раз в 120-150 тысяч километров, а у машины пробег на одометре 70 000, хотя ремень уже поменян, есть смысл усомниться в реальности пробега.

В-третьих, на клубных форумах часто продают хорошие машины ещё до того, как они появляются в объявлениях на Авито или Авто.ру. Так сказать, сначала покупателей ищут среди своих. Это хорошо по двум причина. Первая — своим плохое продавать не будут. Второе — скорее всего, у машины есть бортжурнал, в котором записана почти вся история обслуживания и всего остального.

Доверяй, но проверяй

Доверять людям, конечно, надо. Но в деле покупки поддержанной машины я бы лучше все 10 раз перепроверил. Ну или хотя бы один раз. Даже если вы наняли автоподборщика, и он нашёл вам классную машину, не пожалейте ещё 500-1000 рублей на то, чтобы её посмотрел ещё один специалист.

То же касается трейд-инов. Не надо думать, что обманывают только «серые» автосалоны. Обманывать могут и официалы. Скорее всего, никакого криминала не будет, но могут слукавить, говоря, что машина в полном порядке и не требует вложений.

Более того, надо понимать, что официальные дилеры почти никогда не отказывают в выкупе старой машины у покупателя нового автомобиля. Даже если это воловья повозка. Единственное, что они могут сделать, если не хотят связываться с неликвидом — занизить оценочную стоимость так сильно, что владелец не захочет продавать. Однако риск нарваться на хлам есть даже у солидных дилеров, которые дорожат репутацией.

Хорошие машины не залеживаются

Ещё один пункт — смотрите дату выставления на продажу машины. Или сразу фильтруйте объявления по дате. Дело в том, что популярные машины по хорошей цене долго не залеживаются. Их покупают обычно за два-три дня. А вот хлам (или машина по завышенной стоимости) продается неделями, а то и месяцами.

Правда, данные сроки актуальны для столицы и больших городов. В маленьких населенных пунктах или небольших провинциальных городках даже хорошая машина может продаваться неделями из-за ограниченного спроса. Впрочем, даже на периферии есть перекупщики (в том числе из соседних городов и регионов), которые не дремлют, а значит, сильно залежалые машины смотреть не стоит.