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Нужно ли сдавать экзамен при замене прав? 

Car.ru 6 часов назад
Нужно ли сдавать экзамен при замене прав?
Фото: Car.ru
Каждый водитель обязан раз в десять лет заменять водительское удостоверение. Однако даже здесь есть подводные камни.
Необходимо заранее, как минимум за пару месяцев, записаться в очередь, чтобы получить новый документ в срок. Сделать это можно путем личного посещения отделения ГИБДД или при помощи электронного портала Госуслуг. Несмотря на это правило, многие автомобилисты просто игнорируют его. Некоторые просто продают автомобиль и думают, что права в ближайшее время им не понадобятся, а через пару лет вспоминают и стремятся быстро провести процедуру восстановления. Специалисты рассказали, нужно ли в таких случаях повторно сдавать экзамены.
Для начала вспомним, что из себя представляет просроченное водительское удостоверение. Документ можно расценивать таким, если он был получен более 10 лет назад. В учет не берется последний день действия удостоверения. Заметим, что по закону можно заменить в/у, срок действия которых перешел отметку в 10 лет, без сдачи экзаменов. Лишиться прав на управление транспортным средством можно в двух случаях:
  • из-за нарушения Правил дорожного движения;
  • после истечения срока действия прав.
Кроме того, в практике бывают случаи, когда право на управление автомобилем замораживается на какой-то период. Поэтому можно сделать краткий вывод — если водитель долго не садился за руль, за ним все равно закрепляется право управления транспортом. Кроме того, замена водительского удостоверения допустима в любой период, даже если прошло несколько лет после истечения срока.
Предусматривается ли штраф за просроченные права? В законе не существует никакого штрафа за просроченное водительское удостоверение, если после этого срока оно не применялось в дороге. Водитель имеет полное право не менять права, закинуть документ в шкаф и продержать его там какой угодно срок. Но тогда у него нет никакого права выступать в роли водителя. Если же гражданин решится сесть за руль с просроченными правами, при проверке документов сотрудник дорожной полиции может выписать штраф в размере 5000-15000 рублей.
Документы для замены водительского удостоверения. Чтобы заменить права, водитель должен подготовить пакет документов. Во-первых, следует заполнить форму в ГИБДД. Сейчас можно оформить на портале Госуслуг в электронном формате. В качестве альтернативы можно лично посетить отделение ГИБДД и там подать заявление. Кроме этого, есть еще целый комплект документов:
  • документ, удостоверяющий личность;
  • водительское удостоверение;
  • заключение из медицинского учреждения по форме 003-В/у;
  • квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины.
Сейчас Госпошлина составляет 2000 рублей. Если оплачивать ее через портал Госуслуг, предоставляется 30%-ная скидка, соответственно, для оплаты понадобится 1400 рублей.
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Бортжурнал , ГИБДД
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