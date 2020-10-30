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Названы современные моторы, которые сильно «едят» масло 

Car.ru 2 часа назад
Названы моторы, которые сильно «едят» масло
Фото: car.ru
Среди большого разнообразия современных силовых агрегатов, есть немало с небольшим или средним «аппетитом», а есть и такие, которые «едят» масло в действительно больших объёмах. Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» назвали моторы, славящиеся внушительным «масложором».
Как ни удивительно, среди моторов с большими «аппетитами» особо отличились агрегаты от немецких компаний-производителей. К примеру, у Volkswagen «съедающими» много масла эксперты называют 1,8— и 2-литровые EA888. Впервые эти двигатели в своих моделях концерн VW начал применять во второй половине «нулевых» годов. Тогда в процессе модернизации была уменьшена толщина колец, а также в меньшую сторону изменились диаметры дренажных отверстий в поршневых канавках. Однако, вместо предполагаемой экономичности масла расход, напротив, увеличился и в некоторых случаях мотор «съедал» почти литр за 1 тысячу пройденных километров.
У Audi такой недостаток наблюдается у V-образного мотора из линейки EA837. Начали выпускать эти агрегаты около 12 лет назад, а 3 года тому их производство завершилось. Масла они потребляют примерно то же количество, что и агрегат от VW, о котором упоминалось выше. У BMW повышенным «аппетитом» отличались двигатели N-серии, родом из «нулевых». Тут проблема была как с лопавшимися от перегрева перегородками между цилиндрами, так и с недостаточным местом для колец из-за Т-образной формы поршней. Последняя должна была снизить потери на трение, но вместо этого увеличивала расход масла.
Последние двигатели с большим расходом масла — G4KA/G4KD у Hyundai и KIA. Они появились почти десятилетие назад и за это время выявлен недостаток — задиры на стенках цилиндров. Вследствие этого возрастает расход смазки на угар, а если не устранять проблему, то появляется стук, грозящий капремонтом двигателя.
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Бортжурнал , Hyundai , Audi , BMW , Kia , Volkswagen , АвтоВзгляд
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