Топ-3 авто с заводскими проблемами 

Автоэксперты «Известий» назвали пять марок авто, которые чаще остальных отзывались производителем в 2020 году. В списке два иностранных бренда и один отечественный.
На первом месте оказалась японская марка Datsun. За текущий год компания отозвала более 93 тысяч автомобилей модели on-DO/mi-DO. Причиной массового возвращения машин стали неполадки с подушками безопасности. В настоящее время сервисные центры производителя устраняют неполадки в каждом авто индивидуально.
С показателем отзыва более 90 тысяч автомобилей на втором месте антирейтинга расположился АвтоВАЗ. В 2020 году чаще всего отзывали Lada Xray и Lada Vesta, которые сошли с конвейера в период с 2018-го по конец сентября 2020 года. Эксперты обнаружили неполадку с топливным шлангом, который может перетираться хомутом жгута проводов.
В тройке лидеров оказалась и Toyota c отзывом более 82 тысяч автомобилей Highlander, RAV4, Land Cruiser Prado. Причина вроде бы незначительная — замена форсунок омывателя лобового стекла. Однако в компании пояснили, что небольшая проблема грозит серьезными последствиями: в корпусе форсунок, где установлен нагреватель, впоследствии может образоваться трещина, что при попадании воды может привести к перегреву устройства. Это создает риск безопасности водителя и пассажиров, поэтому производитель принял решение об отзыве.
В перечень самых отзываемых марок машин также вошли Hyundai, Ford, Skoda, Kia, Porsche, Infiniti, Mercedes-Benz.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», были отозваны более 2 тысяч спортивных авто Porsche Panamera. Производитель выявил несовершенство конструкции контрольного блока управления вентилятором кондиционера, в котором могло произойти короткое замыкание из-за попадания влаги.