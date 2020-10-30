Как уберечь зеркала заднего вида в дождь 

Дожди всегда являлись серьезным испытанием для водителей. Когда зеркала заднего вида покрываются паутиной из капель, практически невозможно контролировать ситуацию на дороге. Специалисты для решения проблемы предлагают очень простой способ, который не отнимет много времени и денежных средств.

Перед каждым владельцем транспортного средства стоит задача — как просто защитить зеркала заднего вида и камеру от капель воды. Сегодня на рынке представлено большей количество средств, под названием «антидождь». В эту же группу включена химия. Однако, такие средства очень быстро смываются российскими ливнями. Водитель вынужден наносить состав раз в три дня. Но ни у одного еще не хватало терпения на подобные манипуляции. Уже на 3-4 раз водитель убирает флакон в сторону, потому что цена начинает кусаться.

В этом деле на помощь приходит продукция из Китая, которая за пару копеек способна разрешить любую проблему. Несколько десятков рублей, немного времени и зеркала получат прекрасную защиту. Даже если на улице будет сильный ливень, поверхность не покроется каплями и позволит контролировать ситуацию на дороге.

Все, что для этого нужно, купить защитную пленку для экрана смартфона. Ее стоимость, как правило, не превышает 100 рублей. Особое внимание стоит уделить качеству материала, он должен быть как можно более плотным. Главное, чтобы пленка полностью укладывалась на зеркало и не выходила за пределы. В противном случае, нельзя будет добиться плотного прилегания, соответственно, эффекта добиться не получится.

После того, как полиэтиленовая пленка будет приобретена, нужно подготовить зеркало к работам. Первый этап — обезжиривание. Для него можно взять средство для снятия лака или обычное моющее на основе спирта. Не стоит применять в этих целях растворитель из гаража, так как от него останутся следы и мутные разводы.

Приклеивать пленку следует так, чтобы не возникло пузырей. Если есть сомнения в способностях, можно распылять воду, наклеивать пленку, а затем карточкой выгонять из под нее лишний воздух. Процедуру следует проводить в теплую погоду или в сухом гараже. После этого поверхность зеркала будет защищена, а владелец автомобиля может не переживать.

Подобная процедура сегодня доступна каждому, даже не нужно обращаться к профессионалам. Так как элемент отличается низкой стоимостью, его не страшно испортить. Если первая попытка окажется неудачной, то можно будет приобрести еще одну пленку и повторить попытку.

С камерой дела обстоят намного сложнее. Главная сложность заключается в том, что нужно найти выгнутую пленку, которая бы напоминала линзу. Такой элемент можно найти и заказать в Китае. Но посылку придется ждать месяц, не меньше. Кроме того, могут возникнуть проблемы во время самой процедуры. Ни в коем случае не рекомендуется крепить элемент на мыльную основу, так как могут выступить разводы, что сделает изображение менее четким.

Итог. В осенний период в России выпадает большое количество осадков. Водителям очень не нравится такое явление, так как зеркала заднего вида моментально покрываются каплями воды. Но специалисты придумали некоторые способы, которые помогут дешево избавиться от проблемы.