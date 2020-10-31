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Очередная версия Lada за миллион засветилась в Тольятти 

Car.ru 3 часа назад
Очередная версия Lada за миллион засветилась в Тольятти
Фото: car.ru
С начала выпуска транспортных средств в стенах Волжскогоавтозавода прошло полстолетия. При этом некоторые из автомобилей, которые выпустили в те времена, начинают становиться коллекционными.
Продавцы за такие транспортные средства просят довольно большие деньги. К примеру, объявление продажи версии ВАЗ-2102 за 1 000 000 руб. опубликовали на Интернет-ресурсе Avito.
Жигули в кузове универсал, получившие классическую компоновку, выпускали в период 71 — 86 г.г. По заявлению продавца, он реализует одну из последних версий ВАЗ-2102, которые сошли с конвейера автобренда АвтоВАЗ. Стоит отметить, что в 86-ом году компания выпустила 156 экземпляров таких транспортных средств.
По заявлениям специалистов, авто нельзя считать "капсулойвремени". Хотя автомобиль имеет относительно небольшой возраст, его уже подвергали реставрационным работам, в данном случае применялись исключительно оригинальные запчасти.
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Бортжурнал , Lada , Автоваз
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