Названы самые популярные кроссоверы в России 

Агентство "Автостат" перечислило десять компаний, чьи кроссоверы пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Лидером в сегменте стала компания Hyundai , реализовавшая около 73 тысяч автомобилей. Второе место досталось Renault (47,5 тысячи машин) и KIA (47 тысяч). В пятерку лидеров вошли также японские бренды Toyota Nissan с 41,5 и 40,5 тысячами проданных автомобилей соответственно.

С января по сентябрь в России продали около полумиллиона новых кроссоверов и внедорожников. На этот тип кузова пришлось 48% всех продаж легковых автомобилей в стране.