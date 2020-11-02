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В России стартовали продажи нового Kia Mohave 

Motor.ru и ещё 3 5 часов назад
В России стартовали продажи нового Kia Mohave
Фото: © Kia
В понедельник, 2 ноября, в России стартовали продажи модернизированного рамного внедорожника Kia Mohave. Новинка доступна в трёх комплектациях, с одним мотором, автоматической трансмиссией и полным приводом. Цены начинаются от 3 099 900 рублей, то есть модель подорожала на 100 тысяч относительно предшественника.
Семиместный Mohave — самый большой внедорожник в модельной линейке Kia. В длину он достигает 4930 миллиметров, в ширину — 1920 миллиметров, в высоту — 1790 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2895 миллиметров. Дорожный просвет равен 217 миллиметрам, а объём багажника — 350 литров.
В России Mohave доступен с трёхлитровым дизельным мотором V6 мощностью 249 лошадиных сил и 549 Нм крутящего момента. Он сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с многодисковой муфтой подключения передней оси. С такой силовой установкой внедорожник набирает первую «сотню» за 8,7 секунды и расходует в комбинированном режиме 9,9 литра на 100 километров пути.
Mohave можно купить комплектациях Luxe, Prestige и Premuim. Уже «в базе» модель оснащена светодиодной оптикой, системой помощи при старте на подъёме, бесключевым доступом, передними и задними датчиками парковки, датчики света и дождя, круиз-контролем, камерой заднего вида и двухзонным климат-контролем. За безопасность отвечают фронтальные и боковые передние подушки, боковые шторки по все длине салона и коленная подушка водителя.
В более дорогих исполнениях также предусмотрены вентиляция водительского и переднего пассажирского сиденья, беспроводная зарядка для смартфона, система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне, система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом и система безопасного выхода. Кроме того, начиная с комплектации Prestige новый Mohave оборудован самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения задней оси.
В «топе» внедорожнику положены 20-дюймовые диски, виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма, система кругового обзора с четырьмя камерами, проекционный дисплей, а также интеллектуальный круиз-контроль.
Новый Kia Mohave для российского рынка собирают на калининградском заводе «Автотор». Производство стартовало 30 сентября.
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Бортжурнал , Kia , Kia Mohave
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