Внешность нового Porsche 911 GT3 раскрыта до премьеры

В восьмом поколении Porsche 911 GT3 сохранит традиционное фиксированное заднее антикрыло и характерную «двустволку» выхлопа по центру. Спутать «трековое» купе с другими моделями семейства 992 не удастся, поскольку двухдверка получит необычный передний багажник с прорезями, оптимизированные бамперы, агрессивный диффузор и специальные облегчённые колёсные диски с креплением одной центральной гайкой.

Технические характеристики нового Porsche 911 GT3 хранят в секрете, но нет сомнений, что купе сохранит и задний привод, и высокооборотистый атмосферный 4,0-литровый двигатель. Инсайдеры предсказывают отдачу на уровне 550 лошадиных сил, базовую роботизированную трансмиссию, но не исключен и вариант с «механикой» для петролхедов.