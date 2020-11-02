Какие проблемы могут возникнуть с электронным ПТС? 

С 1 ноября 2020 года все автомобили, которые производятся на территории России или ввозятся из других стран, будут получать ПТС в электронном формате. Эксперты успели оценить данное нововведение.

Специалисты заявляют, что главная проблема с получением электронного ПТС может возникнуть у тех водителей, которые перегоняют транспорт из других стран. Для этого им придется обратиться в лабораторию, которая занимается оформление электронного документа. После этого можно обратиться на таможню, чтобы заплатить пошлину и регистрировать транспортное средство.

Интересно, что в России пока есть только 19 лабораторий, где можно оформить электронный ПТС. И если рассматривать Дальний Восток, где случаи с перегонами запредельные, там явно не хватает подобных пунктов.

Другие эксперты заявляют, что документ в электронном виде исключит возможность подделок или хотя бы сократит ее. На вторичном рынке могут возникнуть некоторые трудности, так как электронный ПТС это не бумажка, где можно просмотреть все данные о прошлых владельцах. Первое время, владельцам будет трудно продавать такие авто, но потом ситуация должна стабилизироваться.