Вторичка: как не купить угнанный автомобиль

Любой человек будет волноваться перед покупкой транспортного средства. Особенно волнение усиливается, если планируется приобрести машину на вторичном рынке. Тут главное сделать правильный выбор, чтобы не купить кота в мешке.

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Многие автомобилисты натыкались на нечестных продавцов и уже через неделю эксплуатации замечали серьезные дефекты в транспорте. Хорошо, если можно отогнать авто на сервис и провести ремонт. Но что делать, если приобрел автомобиль, а он оказался в угоне? Ответим сразу - ситуация плачевная, так как покупатель просто останется ни с чем. Чтобы не попасться на крючок нечестного продавца, нужно следовать некоторым рекомендациям.

Специалисты рекомендуют заботиться об этом вопросе еще на этапе выбора. Ни для кого не секрет, что сегодня можно посмотреть самую важную информацию об автомобиле, если знаешь VIN-номер. Поэтому можно созвониться с продавцом и попросить этот код. Честный и порядочный продавец без проблем пойдет навстречу. Если же в ответ слышатся различные отговорки, можно смело отметать вариант - с автомобилем что-то не чистое.

Не все знают, какие данные можно узнать, если в наличии есть VIN-номер. На самом деле, можно получить целый набор информации. Например, в отчете указывается цвет транспортного средства, силовая установка, трансмиссия. Если по документам цвет не совпадает с реальным, это повод насторожиться и задать вопрос продавцу. С двигателем и коробкой передач дела обстоят куда сложнее, так как эти элементы могут заменяться.

Сейчас во время переоформления автомобиль осматривает эксперт. Однако не нужно доверяться ему на 100%. Перед личным осмотром нужно узнать на форумах, где у конкретной модели находится VIN-номер. Как правило, основной выбивается на кузове. В автомобилях BMW он располагается под дворниками, у SAAB - в багажнике возле запасного колеса. Обязательно стоит посмотреть цифры и символы - они должны быть одинаковыми.

Второй шаг - внимательно осмотреть ПТС и СТС. В этих документах не должно быть никаких потертостей. Продавец должен быть владельцем авто или же предоставить документ, который подтверждает право распоряжаться ТС.