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Kia Picanto с треском провалил краш-тест 

Motor.ru 4 часа назад
Ноль звезд: Kia Picanto с треском провалил краш-тест
Фото: © LatinNCAP / YouTube.com
Организация Latin NCAP, являющаяся латиноамериканским аналогом Euro NCAP, провела краш-тест Kia Picanto третьего поколения. Хэтчбек не набрал ни одной звезды за безопасность, продемонстрировав нулевую защиту водителя и взрослых пассажиров.
Организация Latin NCAP проводит независимые краш-тесты автомобилей, реализуемых на рынках Латинской Америки. Очередному испытанию на этот раз подвергли Kia Picanto третьего поколения. У местных дилеров хэтчбек доступен только с одной водительской подушкой безопасности. Кроме того, в стандартное оснащение автомобиля не входят системы ABS и ESC, а боковые подушки безопасности не доступны даже за дополнительную плату. При этом на европейских рынках автомобиль оборудован шестью подушками безопасности уже в «базе».
В ходе краш-теста автомобиль подвергли фронтальным и боковым ударам, а также сымитировали столкновение с пешеходом. В результате испытания Picanto показал нулевую защиту водителя и взрослых пассажиров. Безопасность детей в салоне специалисты оценили на 29 процентов. В то время как всего 7 процентов автомобиль получил за оснащение системами безопасности. Больше всего, 51 процент, Picanto заработал за безопасность пешеходов.
По результатам краш-теста специалисты признали третье поколение Kia Picanto небезопасным и порекомендовали потенциальным покупателям не приобретать данный автомобиль. Latin NCAP также призвала корейскую компанию обновить местную версию модели в соответствии с европейской модификацией, которая в 2017 году «сдала» краш-тест Euro NCAP на три звезды. Тогда хэтчбек набрал 79 процентов за защиту взрослых пассажиров. Кроме того автомобиль получил 64 и 54 процента за защиту детей и пешеходов, а также 25 процентов за оснащение системами безопасности.
В России стоимость третьего поколения Kia Picanto начинается от 739 000 рублей. В базовое оснащение хэтчбека входят фронтальные подушки безопасности, а также системы ABS и ESC.
В ноябре прошлого года организация Latin NCAP, провела краш-тест пикапа Mitsubishi L200. По итогам испытаний, автомобиль получил ноль звезд из пяти возможных.
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Бортжурнал , Kia , Mitsubishi , Kia Picanto , Mitsubishi L200
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