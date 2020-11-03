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Новые Kia K5 ржавеют прямо в автосалонах 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Новые Kia K5 ржавеют прямо в автосалонах
Фото: © ProDrive / Youtube.com
В последнее время на автомобильных форумах, а также в социальных сетях стали появляться жалобы на новые Kia K5. По словам владельцев бизнес-седанов, их автомобили оказались подвержены коррозии. Кроме того, наличие «рыжиков» заметили у моделей, которые не успели покинуть дилерские центры.
Главным проблемным местом новых Kia K5 оказался багажник. Владельцы бизнес-седанов столкнулись с мелкими очагами коррозии на его верхней кромке. Кроме того, на наличие «рыжиков» стали жаловаться клиенты дилерских центров, которые обнаружили проблему у абсолютно новых автомобилей.
Проверить, действительно ли новые K5 начинают ржаветь еще в автосалоне, отправился автомобильный блогер с Youtube-канала ProDrive. Осмотрев семь автомобилей в трех дилерских центрах, он обнаружил гнилую кромку багажника почти на всех моделях. Среди осмотренных машин были белые, серебристые и черные экземпляры. Кроме того, у одного седана ржавое пятно нашли и над задней оптикой, а тестовый автомобиль, припаркованный на улице, оказался покрыт «рыжиками» еще сильнее.
В свою очередь, сотрудники дилерских центров не придали большого значения обнаруженным дефектам и посоветовали мужчине приобрести новый автомобиль, а затем сразу же обратиться по гарантийному случаю. Другие специалисты рассказали, что с подобными проблемами сталкивалась и предыдущая модель корейской марки — Optima. По их мнению, образование коррозии происходит из-за того, что под уплотнитель багажного отсека попадает вода, пыль и грязь.
Продажи нового Kia K5 в России стартовали первого сентября. Модель доступна только с передним приводом и двумя бензиновыми «атмосферниками» объемом от 2,0 до 2,5 литров. Отдача агрегатов составляет 150 и 194 лошадиные силы. В настоящий момент приобрести бизнес-седан, собираемый на калининградском заводе «Автотор», можно от 1 519 900 до 2 229 900 рублей.
В начале февраля Ульяновский автомобильный завод рассказал, какие шаги предприняли инженеры компании, чтобы усовершенствовать внедорожник «Патриот» и спасти его от ржавчины. Представители УАЗа поделились последними усовершенствованиями производства в своих социальных сетях.
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Бортжурнал , Kia , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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