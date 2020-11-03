Как сделать подвеску более мягкой 

Каждый автомобилист, когда приобретает автомобиль, хочет, чтобы в транспорте было комфортно во время движения. К сожалению, ожидания не всегда совпадают с реальностью.

Комфортное движение зависит не только от характеристик автомобиля, но и от внешних условий. Ни для кого не секрет, что в России большинство дорог находится в плачевном состоянии. Однако, многие производители просто не берут этот фактор в учет. Как правило, в наших условиях передвигаться на транспорте с комфортом можно только в том случае, если он оборудован мягкой подвеской.

Передвигаться на машине с жесткой подвеской в России теоретически можно, но тогда все люди в салоне будут ощущать каждую кочку и неровность на дороге. Более того, такие поездки со временем приводят к болям в позвоночнике. Если приобретен автомобиль с жесткой подвеской, существуют способы смягчить ее.

Настройка или замена шин. Простейший способ сделать подвеску мягче заключается в настройке или замене шин. Первый вариант не требует больших затрат, но считается наиболее опасным. Если снизить давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки всех неровностей. Однако у такого действия есть и недостатки:

управляемость транспорта ухудшается;

повышается расход топлива;

поверхность шин быстрее изнашивается;

тормозной путь увеличивается.

Второй вариант — приобрести комплект более мягких покрышек. Перед тем, как отправиться в магазин, следует изучить отзывы на некоторые модели.

Подрезка или замена пружин амортизаторов. Первую и главную роль в подвеске играют амортизаторы. Если они слишком жесткие и большие, то радиус начинает больше качаться при наезде на неровность. Для решения проблемы можно сделать амортизатор меньше или приобрести более мягкий вариант. Многие просто срезают часть пружины. Конечно, это не сделает подвеску мягкой, но снизит радиус качения. Однако водитель может столкнуться с некоторыми проблемами после занижения подвески — грузоподъемность автомобиля сильно пострадает. Кроме того, при проезде ям повышается вероятность повредить важные системы в транспорте.

Если главная задача — обеспечить безопасность и сохранность, то можно приобрести в магазине более мягкие пружины. В продаже сегодня предлагается большое количество товаров. Кроме того, специалист в магазине всегда посоветует наиболее приемлемую модель.

Замена подвески. Самый дорогой вариант — полная замена подвески. Как правило, специалисты в таком случае ставят пневматическую подвеску. В итоге владелец автомобиля может сам регулировать систему, выбирая давление в подушках. Главным недостатком является высокая стоимость установки. Кроме того, водитель может столкнуться с плохой проходимостью автомобиля в условиях бездорожья.

Замена дисков. Последний способ для смягчения подвески — замена дисков. Эксперты рекомендуют применять легкосплавные элементы. Литые диски весят меньше стальных и могут похвастаться привлекательным внешним видом. С их помощью можно ненамного снизить нагрузку с подвески и улучшить управляемость транспорта. Самый главный минус легкосплавных дисков связа с высоким риском их повреждения. Если возникает препятствие, диск не погнется, а лопнет.