Как избежать общения с гаишниками? 

Среди автолюбителей бытует мнение, что инспекторы ГИБДД наделены особым чутьем, которое им помогает вычислять нарушителя в транспортном потоке. Однако в таком умении инспекторов нет никакой мистики. Знания приходят с годами.

Особый интерес у гаишников вызывают машины с явными признаками доработки. Установил спойлер, литые диски и яркие наклейки — значит любишь погонять. Автомобили, которым уже много лет, также входят в перечень тех, на которые инспекторы обращают внимание. Тут либо страховка просрочена, либо неисправностей целый букет.

Обращают внимание гаишники и на внешний вид водителя. Если водитель выглядит изрядно потрепанным, небритый, то, возможно, накануне он употреблял алкоголь или наркотики.

Чтобы не попасть в поле зрения сотрудника ГИБДД, следует перед каждой поездкой проверять автомобиль на работоспособность осветительных приборов, давление в шинах и наличие всех документов. Управляйте машиной уверенно и спокойно.

А вы всегда готовы к встрече с автоинспектором?