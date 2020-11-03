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Как избежать общения с гаишниками? 

Car.ru 3 часа назад
Как избежать общения с гаишниками?
Фото: Car.ru
Среди автолюбителей бытует мнение, что инспекторы ГИБДД наделены особым чутьем, которое им помогает вычислять нарушителя в транспортном потоке. Однако в таком умении инспекторов нет никакой мистики. Знания приходят с годами.
Особый интерес у гаишников вызывают машины с явными признаками доработки. Установил спойлер, литые диски и яркие наклейки — значит любишь погонять. Автомобили, которым уже много лет, также входят в перечень тех, на которые инспекторы обращают внимание. Тут либо страховка просрочена, либо неисправностей целый букет.
Обращают внимание гаишники и на внешний вид водителя. Если водитель выглядит изрядно потрепанным, небритый, то, возможно, накануне он употреблял алкоголь или наркотики.
Чтобы не попасть в поле зрения сотрудника ГИБДД, следует перед каждой поездкой проверять автомобиль на работоспособность осветительных приборов, давление в шинах и наличие всех документов. Управляйте машиной уверенно и спокойно.
А вы всегда готовы к встрече с автоинспектором?
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Бортжурнал , ГИБДД
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