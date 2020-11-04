Стало известно, можно ли разбавлять антифриз 

Охлаждающая жидкость для автомобильных двигателей состоит из этиленгликоля, воды и специальных присадок. От доли воды в смеси зависит температура, при которой можно использовать антифриз. 60% воды дают рабочие температуры до -25°C, а 40% − до -55ºС.

Охлаждающая жидкость может вытечь или испариться в дороге. Поскольку в ней и так содержится достаточно много воды, некоторые водители, не задумываясь, еще больше разбавляют ее. Эксперты издания « Автовзгляд » обращают внимание на то, что так делать не рекомендуется.

В разбавленном антифризе уменьшается доля присадок. Они защищают двигатель от коррозии и образования микропузырьков в местах завихрения потока. Последнее, так называемая кавитация, может разрушить детали быстрее ржавчины.

Это не так опасно, отмечают специалисты, как возможные примеси. Их не будет, только если использовать дистиллированную воду. А в водопроводной воде содержится много растворенных веществ, которые при высоких температурах образуют накипь, как в чайнике. Разница в том, что удалить ее из радиатора гораздо сложнее.

Поэтому эксперты считают разбавление охлаждающей жидкости водой крайней мерой, к которой можно прибегнуть только для того, чтобы добраться до качественного антифриза. Разбавленную охлаждающую жидкость рекомендуется заменить на новую при первой же возможности.