Автоконцерн JLR не готов отказаться от седанов XE и XF

Уже давно ходят слухи, что автобренд JLR хочет отказаться от седанов версий XE, а также XF. Стоит отметить, что на сегодняшний день данные авто стали выглядеть намного лучше, современней и безопасней.
Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94895-avtokontsern-jlr-ne-gotov-otkazatsya-ot-sedanov-xe-i-xf/
Скотт Дикен, являющийся руководителем реализаций Jaguar Land Rover
на территории Великобритании, отметил, что в настоящее время модификации XE и XF представляют собой ключевую часть существующей модельной линейки. Транспортные средства имеют намного лучший вид и оснащение.
По его словам, марка смотрит на развитие авторынка по мере продвижения в будущее. Хотя в настоящее время на авторынке наблюдаются большие трудности, данные версии очень важны для фирмы. Компания в данном случае смотрит не только на пожизненную выгоду для фирмы, а также для потенциальных розничных продавцов. Дикен отметил, что рассматриваемые модификации являются действительно сильными подержанными авто.
По заявлению представителей компании, покупатели до сих пор ценят седаны марки Jaguar. Вследствие этого в фирме решили уменьшить стоимость на обе вариации в рамках родного рынка.
Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94895-avtokontsern-jlr-ne-gotov-otkazatsya-ot-sedanov-xe-i-xf/
Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94895-avtokontsern-jlr-ne-gotov-otkazatsya-ot-sedanov-xe-i-xf/