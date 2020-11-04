Автоконцерн JLR не готов отказаться от седанов XE и XF

Уже давно ходят слухи, что автобренд JLR хочет отказаться от седанов версий XE, а также XF. Стоит отметить, что на сегодняшний день данные авто стали выглядеть намного лучше, современней и безопасней.

По его словам, марка смотрит на развитие авторынка по мере продвижения в будущее. Хотя в настоящее время на авторынке наблюдаются большие трудности, данные версии очень важны для фирмы. Компания в данном случае смотрит не только на пожизненную выгоду для фирмы, а также для потенциальных розничных продавцов. Дикен отметил, что рассматриваемые модификации являются действительно сильными подержанными авто.