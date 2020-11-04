Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶

Тюнеры из Lumma Design «прокачали» Mercedes-Benz G-Class 

Car.ru 4 часа назад
Тюнеры из Lumma Design «прокачали» Mercedes-Benz G-Class
Фото: car.ru
В первую очередь мастера взялись за обвес, у которого выделяется новый дизайн передней и задней части. В носовом блоке лицевая панель имеет трехсекционную решетку, напоминающую ящик для хранения яиц, вместе с крошечными светодиодными лентами. Решетка радиатора представлена сеткой соответствующего стиля и красной вставкой по нижним краям. На крыше установили 4 дополнительных лампы для еще большего объема света.
Вдоль профиля кузова этого экземпляра G-Class есть более широкие крылья, длина которых — 35 миллиметров с каждой стороны. Также появилась другая отделка нижних краев дверей, а вдоль кузова проходит полоска из органического материала.
Обновленный бампер сзади получил укрупненные сетчатые секции по обе стороны. В свою очередь держатель для "запаски" украсил фирменный логотип компании Lumma. Сам по себе CLR G770 R уже в таком виде привлекает внимание, но в Lumma на этом не остановились, предложив внушительные колеса на 24 дюйма в качестве дополнительной опции. Диски имеют интересную конструкцию спиц, что делает их своеобразными.
Обновленный бампер сзади получил укрупненные сетчатые секции по обе стороны. В свою очередь держатель для "запаски" украсил фирменный логотип компании Lumma.
Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/
Сам по себе CLR G770 R уже в таком виде привлекает внимание, но в Lumma на этом не остановились, предложив внушительные колеса на 24 дюйма в качестве дополнительной опции. Диски имеют интересную конструкцию спиц, что делает их своеобразными.
За пакет обновлений тюнеры просят от 12700 в европейской валюте. Это примерно 1 181 000 рублей. Lumma Design также предлагает новую выхлопную систему для обладателя Mercedes G63. Она оснащен двумя глушителями с регулируемыми заслонками, направляющими газы к 3 выхлопным патрубкам с каждой стороны автомобиля. Покупатели могут выбрать черный или хромированный вариант отделки выхлопных труб.
Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/
Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/
Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/
Видео дня. В Москве камеры будут фиксировать использование телефона за рулем и непристегнутый ремень
Car.ru: последние новости
Новые Kia K5 ржавеют прямо в автосалонах Новые Kia K5 ржавеют прямо в автосалонах Как сделать подвеску более мягкой Как сделать подвеску более мягкой Автоконцерн JLR не готов отказаться от седанов XE и XF Автоконцерн JLR не готов отказаться от седанов XE и XF
Комментарии
Бортжурнал , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение