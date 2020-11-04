Тюнеры из Lumma Design «прокачали» Mercedes-Benz G-Class 

В первую очередь мастера взялись за обвес, у которого выделяется новый дизайн передней и задней части. В носовом блоке лицевая панель имеет трехсекционную решетку, напоминающую ящик для хранения яиц, вместе с крошечными светодиодными лентами. Решетка радиатора представлена сеткой соответствующего стиля и красной вставкой по нижним краям. На крыше установили 4 дополнительных лампы для еще большего объема света.

Вдоль профиля кузова этого экземпляра G-Class есть более широкие крылья, длина которых — 35 миллиметров с каждой стороны. Также появилась другая отделка нижних краев дверей, а вдоль кузова проходит полоска из органического материала.

Обновленный бампер сзади получил укрупненные сетчатые секции по обе стороны. В свою очередь держатель для "запаски" украсил фирменный логотип компании Lumma. Сам по себе CLR G770 R уже в таком виде привлекает внимание, но в Lumma на этом не остановились, предложив внушительные колеса на 24 дюйма в качестве дополнительной опции. Диски имеют интересную конструкцию спиц, что делает их своеобразными.

Обновленный бампер сзади получил укрупненные сетчатые секции по обе стороны. В свою очередь держатель для "запаски" украсил фирменный логотип компании Lumma.

Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/

Сам по себе CLR G770 R уже в таком виде привлекает внимание, но в Lumma на этом не остановились, предложив внушительные колеса на 24 дюйма в качестве дополнительной опции. Диски имеют интересную конструкцию спиц, что делает их своеобразными.

За пакет обновлений тюнеры просят от 12700 в европейской валюте. Это примерно 1 181 000 рублей. Lumma Design также предлагает новую выхлопную систему для обладателя Mercedes G63. Она оснащен двумя глушителями с регулируемыми заслонками, направляющими газы к 3 выхлопным патрубкам с каждой стороны автомобиля. Покупатели могут выбрать черный или хромированный вариант отделки выхлопных труб.

Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/

Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/

Подробнее на CAR.RU: https://car.ru/news/automobili/94897-tyuneryi-iz-lumma-design-prokachali-mercedes-benz-g-class/