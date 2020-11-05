Все хотят кроссовер, но большинству из тех, кто его хочет, он не нужен. Кроссовер — это мода и маркетинг. И вот 10 подтверждений того, что во многих случаях выгодней и разумней купить хэтчбек, универсал или даже седан, а не кроссовер.

1. Кроссовер заявляется как многофункциональная вещь. А это значит, что почти во всех случаях это компромиссное решение. Кроссоверы по определению не могут быть лучшими по комфорту, по скорости, по управляемости, по проходимости, по вместимости и так далее. Они средненькие. Средненькие во всем. Поэтому, если вы хотите себе комфортную машину, лучше взять седан. Если нужна вместительная — надо брать универсал. Если нужна проходимость — нужен внедорожник. Скорость — хэтчбек. И так далее.

2. Кроссоверы дороже легковушек. Иногда сильно дороже. И это переплата за возможности, которыми вы, возможно, не воспользуетесь никогда. Или воспользуетесь лишь несколько раз в год. Оно того стоит? За те же деньги можно купить более оснащенную легковушку.

3. Переплачивать придется не только при покупке, но и на автомойке. За кроссовер всегда берут больше денег, чем за аналогичную по размерам легковушку.

4. Также переплачивать придется за шины, диски и шиномонтаж. Как правило, маркетологи и дизайнеры всовывают в колесные арки кроссоверов колеса побольше, чтобы машина не смотрелась как рояль. Даже если разница небольшая, 17-е диски значительно дороже 15-х, и в шиномонтаже за них берут больше. А ради чего всё?

5. Многие покупают кроссоверы в надежде на то, что это более крепкие машины, нежели легковушки. Порой владельцы думают, что раз кроссовер — это почти внедорожник, на нем можно дубасить по ямам и кочкам и ничего не будет. На самом деле не так. Кроссоверы построены на легковых платформах. У них либо точно такая же подвеска, как у легковых собратьев, и тогда она ломается чаще из-за большей массы кроссовера. Либо подвеска усиленная — и тогда запчасти при ремонте будут стоить дороже.

6. Кроссоверный полный привод — не панацея от проблем на дороге. Машина может лучше стартовать на льду и скользких покрытиях при продавливании педали газа в пол (а часто ли вы так делаете?), но большую часть времени полный привод не работает, и это просто лишняя масса. Более того, статистика говорит о том, что водители кроссоверов застревают не реже водителей легковушек. Причина в том, что водители переоценивают возможности кроссоверов и свои навыки.

7. Из-за большей массы и худшей аэродинамики (по сравнению с аналогичной легковушкой) у кроссоверов расход топлива больше примерно на литр. Для примера можно взять две BMW на одной и той же платформе с одинаковыми моторами и коробками и даже с одинаковыми полноприводными системами: 535i xDrive — расход 5,9 л/100 км, X5 xDrive35i — 6,9 л/100 км.

8. Потеря в динамике. По тем же причинам, что и в предыдущем пункте, разгон до сотни и динамика в целом будет хуже, чем у легковушки. Возьмем схожие по размеру Hyundai Creta и Solaris с одинаковыми моторами 1,6 и передним приводе на автомате.

Крета разгоняется до 100 км/ч за 12,1 с, а Солярис — за 11,2 с.

9. Кроссоверы теряют в цене чуть больше, чем седаны и хэтчбеки. Если Солярис в среднем теряет в год 6% стоимости, то Крета — 8%. То есть покупаешь дороже, а продаешь дешевле. Отчасти это связано с расходами, большей нагруженностью двигателя и коробки. На вторичке это понимают.

10. Так как у кроссоверов выше центр тяжести, придется мириться либо с более жесткой подвеской, либо с большими кренами в поворотах, раскачкой и менее понятной управляемостью.